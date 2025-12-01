Este pueblo de Andalucía alberga una fuente única: de ella brotan dos millones de litros al día

La riqueza paisajística de Andalucía es única; y, entre todos los secretos que alberga, podemos encontrar pequeñas poblaciones dignas de una postal. Este es el caso de Fuenteheridos, un pueblo de tan solo 814 habitantes (INE, 2024), situado en pleno corazón de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva), que cuenta con uno de los tesoros hidráulicos más singulares de toda la región.

Su famosa Fuente de los Doce Caños, emblema del municipio y punto de encuentro vecinal, sorprende con un dato difícil de imaginar: de ella brotan alrededor de dos millones de litros de agua al día. Hablamos de un caudal continuo que, a lo largo de los años, ha ido marcando la historia, la identidad y la vida cotidiana del lugar. "El nacimiento de Fuenteheridos tiene mucho que ver con esta fuente", explican desde el Ayuntamiento. Por ese motivo, hay un cartel que explica a los turistas su importancia, "ya que, justo aquí, es donde nace el río Múrtiga".

La Fuente de los Doce Caños, emblema local de Fuenteheridos

Fuente de los Doce Caños / Ayuntamiento de Fuenteheridos

Como su propio nombre indica, la Fuente de los Doce Caños posee doce salidas de agua, que manan diariamente y se aprovechan para el abastecimiento de toda la localidad y para el riego de huertas frutales y hortalizas. Situada en la Plaza El Coso desde el año 1903, está alimentada por un acuífero subterráneo de gran riqueza. En concreto, recoge las aguas del puerto de los Ángeles y el Cerro de los Conejales, en el mismo centro urbano.

El origen de esta localidad onubense se remonta al siglo XIII, cuando los repobladores de la Sierra comenzaron a aprovechar el manantial que se ubicaba en la zona. Construyeron así una red de regadíos que les permitió trasplantar muchos de sus cultivos norteños a esta tierra. "A consecuencia de ello, la Fuente dio también su nombre al pueblo, Fonte de los Feridos, en lenguaje gallego-leonés", explica el consistorio local.

Un microclima único y tierra de castaños

Fuente de los Doce Caños / Turismo de Andalucía

Esta fuente no es solo un icono arquitectónico y cultural, sino también un motor natural que ha permitido el desarrollo agrícola y el asentamiento histórico en la zona. Pasear por Fuenteheridos es descubrir cómo el agua estructura el paisaje, perfila las calles y alimenta una vegetación exuberante que hace de este rincón onubense uno de los más verdes y frescos de toda Andalucía. Es el latido que da vida al pueblo.

La localidad es también el punto de partida de numerosos senderos, que transitan entre bosques de castaños, robles, encinas y alcornoques. Concretamente, los castañares fueron traídos por los antiguos repobladores castellano-leoneses; y, cada año, los vecinos celebran la Feria de la Castaña. "El castaño ha acompañado históricamente a Fuenteheridos desde hace más de 800 años; y hoy, este árbol genera riqueza local", informan desde Agenda de Huelva. Además, desempeña un importante papel medioambiental, económico y social.

Esta celebración tiene lugar en diciembre y suele estar marcada por la presencia de vecinos y turistas en la zona, que llegan para disfrutar de puestos con productos artesanos, frutos del terreno y lo que ya es conocido como el Mercado de Otoño.