Feijóo acusa a Sánchez de "crear el caos" tras el accidente de Adamuz: "El Gobierno no está esclareciendo nada"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de estar "desaparecido" y de generar "caos" tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, donde han perdido la vida 45 personas. Durante una rueda de prensa celebrada en la sede nacional de su formación, el líder de la oposición presentó una dura crítica al Ejecutivo, al que calificó de "colapsado", y sentenció que "el estado de las vías es el reflejo del estado de la nación".

Feijóo realizó estas declaraciones tras presidir la comisión de seguimiento del PP sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida (Barcelona), este último con el fallecimiento de un maquinista en prácticas. El dirigente popular aseguró que "el Gobierno no está esclareciendo casi nada" y que "está multiplicando la inquietud y está generando caos", añadiendo que "cuantas más cosas dicen, más confunden". Además, recalcó que "el duelo no puede ser coartada para la opacidad" y que el Gobierno tiene la obligación de garantizar la seguridad ferroviaria en España.

Han transcurrido cinco días desde la tragedia de Adamuz y, según el líder de la oposición, Pedro Sánchez "no ha aclarado nada sobre lo que ha ocurrido". Feijóo considera que esta situación "no es aceptable, ni desde el punto de vista institucional, ni desde el punto de vista humano", y se preguntó retóricamente: "¿Quién está al mando?". El presidente del PP destacó que el Gobierno está actuando "tarde" y "mal" ante una situación que requiere respuestas inmediatas y transparencia absoluta.

El colapso del sistema ferroviario como síntoma de la gestión gubernamental

Según Feijóo, el Ejecutivo debe asumir de forma inmediata la magnitud de lo que está ocurriendo en el sistema ferroviario español, ya que resulta "imposible reducir lo ocurrido a inconexos contratiempos". A su juicio, los recientes sucesos "no son hechos aislados" sino "un síntoma general" de que los servicios públicos esenciales que dependen del Gobierno no están funcionando correctamente. "Es la evidencia de su colapso", sentenció el líder popular.

En este sentido, Feijóo recordó que el pasado 28 de abril de 2025 España sufrió un apagón total y que en los últimos meses "se han producido los mayores fallos de los servicios públicos esenciales". Por ello, concluyó que la situación actual "no es mala suerte, es mala política" e "incapacidad en la gestión". El presidente del PP insistió en que ha llegado el momento de pedir explicaciones ante un "caos de estas dimensiones" y que "por supuesto llegará el momento en el que sea necesario asumir responsabilidades".

Las advertencias ignoradas de los maquinistas

Uno de los aspectos más críticos señalados por Feijóo fue la actitud del Gobierno ante las reiteradas advertencias de usuarios y maquinistas, quienes llevaban meses alertando de que "esto podía acabar mal". Según los datos aportados por el líder del PP, los descarrilamientos en España "se han multiplicado por tres" desde 2018, una cifra que evidencia el deterioro progresivo de las infraestructuras ferroviarias.

"Lo que no se puede pasar por alto es que el Gobierno está haciendo ahora lo que negó durante meses. Ahora les hace caso a los maquinistas, ahora. Ignorarlos antes fue una decisión política", denunció Feijóo. El dirigente popular afirmó que resulta "muy evidente" que el Ejecutivo "ha ido por detrás de los trágicos acontecimientos y encima con órdenes y contraórdenes", algo que considera "demoledor porque refleja caos, porque genera muchas preguntas y no respuestas".

Asimismo, el presidente del PP criticó el "tratamiento totalmente inapropiado" que el Gobierno está dando a los maquinistas y emplazó al Ejecutivo a restablecer con este colectivo una conversación "leal y constructiva". Feijóo señaló que, mientras en el Ministerio de Transportes se recibían avisos de los maquinistas, el ministro Óscar Puente se dedicaba a "increpar a ciudadanos, hacer oposición y presumir de pasajeros de un AVE sobre el que nunca llegó a invertir más".

Exigencia de certezas y auditorías sobre la red ferroviaria

Feijóo subrayó que, tras lo ocurrido, los españoles necesitan "certezas" y quieren saber si las infraestructuras están en un estado "adecuado". "La gente tiene derecho a saber si es seguro o no subirse a un tren actualmente en España; si los sistemas y los protocolos funcionan; si las decisiones se adoptan con criterio y si hay personas adecuadas y competentes gestionando en cada parcela", manifestó el líder de la oposición.

El dirigente popular recordó que la Ley de Movilidad obliga a realizar una auditoría que debería estar finalizada el próximo 5 de febrero de 2025. En este contexto, prometió que si llega al Palacio de la Moncloa llevará a cabo esa auditoría de la red ferroviaria de España de manera exhaustiva. Feijóo considera fundamental que se inspeccionen todas las infraestructuras para garantizar la seguridad de los viajeros y evitar nuevas tragedias.

Cuestionamientos sobre la continuidad del ministro Óscar Puente

Al ser interrogado sobre la asunción de responsabilidades políticas y si cree que el ministro de Transportes debería dimitir, Feijóo respondió que "la pregunta adecuada es si el señor Puente debió ser nombrado ministro de Fomento". "Y es tan obvia como preguntarse si Sánchez aún debería seguir siendo el presidente del Gobierno", agregó el líder popular.

Feijóo se mostró convencido de que lo ocurrido será un "punto de inflexión" en la percepción ciudadana sobre el Gobierno. Según sus palabras, si la "corrupción" que afecta al Ejecutivo "echó por tierra la supuesta honestidad" de Pedro Sánchez, "esta semana negra ha destruido por completo cualquier resto de confianza en su gestión". "Llevamos demasiados años con un Gobierno trabajando para una sola persona y descuidando a todas las demás y estas son las consecuencias y esto no podemos normalizarlo", afirmó.

Críticas por la gestión del accidente de Gelida

El presidente del PP también censuró que el ministro no sepa de quién es la competencia del muro que se cayó en el accidente de Gelida (Barcelona), cuando a su juicio resulta evidente que toda la infraestructura es responsabilidad de Adif, no de la Generalitat. "Que un ministro diga que no sabe cuál es su competencia, ni sabe ni siquiera cuál es su responsabilidad, acredita que no habla con Adif y que tiene una confusión", señaló Feijóo.

En su opinión, si existía una previsión tan fuerte de lluvias, lo que se debería haber hecho es valorar si se suspende o no el tráfico durante un tiempo determinado. "Y a cada uno le corresponde asumir sus responsabilidades e intentar trasladar responsabilidad a la Generalitat de Cataluña es una frivolidad intensa", remachó el líder de la oposición.

Batería de preguntas al Ejecutivo sobre los accidentes

Durante su intervención inicial, Feijóo enumeró una veintena de preguntas a Sánchez y su Gobierno para que respondan a las "dudas más que razonables" sobre las causas de los accidentes de Córdoba y Barcelona, el estado de las vías, las advertencias que se realizaron, el mantenimiento de las infraestructuras o las limitaciones de velocidad aplicadas.

Entre las cuestiones planteadas, el PP quiere saber "cómo es posible que el centro de control pierda el rastro del Alvia aun teniendo constancia telefónica de que está accidentado"; cómo va a actuar el Gobierno ante el informe preliminar de la Comisión de investigación de accidentes que apunta como posible hipótesis la rotura de la vía; si es cierto que los sensores de trenes previos detectaron anomalías; "por qué se hablaba de un tramo seguro, pese a las averías constantes"; y "por qué se desoyeron las advertencias sobre el tramo de Adamuz".

En el caso del accidente de Barcelona, el PP pregunta de quién depende el muro que se derrumbó. "¿De la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes? ¿De ADIF del Ministerio de Transportes? ¿Esto significa que no lo mantenía nadie?", interpelÓ Feijóo. Además, entre otras cuestiones, los populares quieren conocer cuál es el sistema que tiene Adif para decidir qué velocidad imponer y por qué se asegura que la limitación de velocidad es algo habitual, "pero no se hizo en agosto de 2024 en los tramos señalados cuando los solicitaron los maquinistas".

Finalmente, Feijóo preguntó si el Ministerio de Transportes descarta una auditoría general sobre la red ferroviaria a la que "obliga" la Ley de Movilidad Sostenible. El líder del PP insiste en que esta revisión exhaustiva resulta imprescindible para determinar el verdadero estado de las infraestructuras y establecer un plan de actuación que garantice la seguridad de todos los usuarios del transporte ferroviario en España.