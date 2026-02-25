Más gente, mayores e inmigrantes: radiografía de Andalucía en los últimos 45 años

En 1980 vivían en Andalucía 6,5 millones de personas. En la actualidad, son más de 8,7 millones; con más población envejecida y más inmigrantes. Son datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ofrece anualmente las cifras que permiten detallar este cambio.

Si en aquella década la media de edad de los hombres era de 30 años y medio, ahora es de 42. Las media de las mujeres se ha elevado también de los 33 años a los casi 45. Se reduce la diferencia de la esperanza de vida entre ambos sexos, pero ellas viven cinco años más.

A finales del siglo pasado, un 10% de la población era mayor de 65 años, segmento de la población que ahora representa casi el 20,5%, duplicando los puntos porcentuales. En el lado contrario de la pirámide, el porcentaje de menores de 16 años ha pasado del 31% a menos del 15%. En esta línea, ha descendido el número medio de hijos por mujer de 2,7 a 1,2. Los matrimonios también se han reducido: en Andalucía se casaban un 6,5‰ habitantes; ahora lo hacen un 3,6 por mil.

Por otro lado, en la década de los ochenta solo el 0,4% de la población era extranjera. Ahora, supone casi el 11% de los residentes en Andalucía. Si antes la mayoría de estos inmigrantes procedían de Reino Unido (un 29,8% frente al 9,2% de hoy), ahora son más frecuentemente originarios de Marruecos (recibíamos un 7,2%, que en 2026 alcanza el 20,2%).

Respecto a la vivienda, los andaluces piden ahora menos de la mitad de hipotecas que hace 22 años (se registran 255.000 a inicios de siglo frente a las cerca de 123.000 actuales), pero el importe medio de cada una se ha disparado de 92.873 a 169.832 euros. No es un dato ajeno al precio del metro cuadrado de la vivienda: costaba 276 euros en 1987; en 2025, son 1.775 euros, sextuplicando el dato. Si por aquel entonces, año 1979, se terminaban 44.545 viviendas en Andalucía, en 2024 fueron menos de 20.600.

En veinte años, el IECA recoge un crecimiento del PIB per cápita en Andalucía de más de 18.000 euros, situado en el pasado ejercicio en 26.896 euros. El sector servicios ha aumentado su peso (del 67,3% al 75,5%) y se remonta el saldo de la balanza comercial de importaciones y exportaciones. Por otro lado, el régimen agrario por cuenta ajena desciende 14 puntos porcentuales, del 24% al 10% en 2025. En cuanto al turismo, se ha duplicado el número de personas que visitan Andalucía desde 1998, aunque la estancia media se reduce a la mitad, hasta los seis días.

Asimetría en las provincias andaluzas

En la comparación de datos provinciales, Almería es la provincia con el mayor número medio de hijos por mujer y una menor tasa de divorcios, y donde los precios se han mantenido más bajos según el IPC. Cádiz es la provincia con la mayor proporción de nacimientos fuera del matrimonio, además de donde se disfrutan de los mayores importes medios de las pensiones, contributivas y no contributivas.

La provincia de Córdoba registra el mayor índice de dependencia y el mayor volumen de ahorro, superando los 24.000 euros por persona. Granada, por su parte, encabeza el ranking de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico de Andalucía, abarcando el 34% del mismo. También cuenta con la mayoría de visitantes a museos y a conjuntos monumentales y arqueológicos, que suponen casi el 50% del total de la comunidad. Los granadinos son además los andaluces con mayor esperanza de vida.

Por otro lado, Huelva es la provincia con un mayor peso de su sector industrial, y la que registra menor tasa de abandono temprano de la educación. Jaén se beneficia del precio medio más bajo del metro cuadrado de la vivienda y del menor nivel de endeudamiento de la población, y es además la provincia andaluza con mayor porcentaje de consumo de energía final renovable.

Por su parte, Málaga es la provincia con mayor PIB per cápita y mayor número de compraventas de viviendas, a pesar de tener el precio medio del metro cuadrado más elevado. Sevilla, por último, es la provincia andaluza con un mayor saldo de la balanza comercial, pues sus exportaciones alcanzan casi un 23% del volumen de Andalucía. La capital es, además, la provincia con mayor producción de energía eléctrica renovable.