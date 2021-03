“En la gestión de residuos, somos parte de la solución”

La provincia de Cádiz, en concreto, la ciudad de Jerez de la Frontera, cuenta con una de las empresas de gestión de residuos más importantes de España. Desde que comenzara su actividad en 1996, Verinsur ha tenido un sobresaliente desarrollo en el sector gracias a su apuesta por los avances tecnológicos, la innovación y mejora continua de sus prestaciones. Este crecimiento le ha hecho erigirse como una de las gestoras más importantes de la comunidad autónoma y del país. Para saber más sobre Verinsur, Diario de Sevilla ha tenido la oportunidad de hablar con Luis León, Director de Operaciones, y debatir sobre diversos temas de la actualidad y la función que desempeña la empresa en el ámbito mediambiental.

Gestión integral de residuos. Para que las personas os conozcan un poco mejor, hábleme un poco de Verinsur; ¿cómo empezó todo?

Verinsur nace en 1996 de la capacidad de emprendimiento de un empresario local, D. José Antonio Martínez, que supo ver la oportunidad que se presentaba de cubrir la necesidad del tejido industrial, de tener una empresa autorizada y de confianza, a la que llevar sus residuos para que se gestionaran correctamente. Así nace la empresa, con objeto de cubrir la gestión de residuos del tejido industrial, inicialmente a nivel local, con algunos trabajadores y pocos medios, pero con mucha ilusión, hasta el día de hoy que damos servicio de gestión de residuos incluso a nivel internacional, siempre con el mayor respeto posible al medio ambiente.

Muchos años ayudando en la gestión de residuos desde la provincia de Cádiz. ¿Hasta dónde llega la labor de Verinsur?

El desarrollo de la gestión de residuos en Verinsur, se ha ido produciendo paralelamente al incremento de los estándares de calidad que la sociedad requiere, y con la adaptación a los cambios legislativos que se han ido produciendo. Al principio, Verinsur era una instalación donde las empresas podían eliminar sus residuos de una forma segura. En aquellos momentos, pensar en economía circular era hablar de ciencia ficción. Hoy en día, Verinsur recupera 35.000 Tm de residuos al año, poniéndolos de nuevo en la sociedad en forma de subproductos a los que se les da una segunda vida, aportando nuestro granito de arena a la economía circular.

Me han comentado desde redacción que varios ecologistas “no entienden” el trabajo realizado por Verinsur. Sin embargo, vuestra labor es esencial. ¿Cómo ayudáis al medio ambiente?. ¿Ha tenido algún sinsabor a lo largo de su carrera profesional?

No nos gusta entrar en polémicas. Nosotros entendemos que cada uno debe hacer por el medio ambiente lo que esté en su mano. La misión de los grupos ecologistas es importantísima, pues el idealismo mueve el mundo. Es cierto que en ocasiones se identifica la existencia de los gestores de residuos, y en concreto de los tratamientos de eliminación en depósito controlado, como parte del problema de la producción de residuos, pero nosotros entendemos que somos parte de la solución. Nosotros ni fomentamos el consumo excesivo, ni la economía lineal. No tenemos ese poder. Lo único que proponemos es una forma segura y legal de gestionar residuos. Lamentablemente, todos somos testigos a diario, de medio ambiente degradado por el vertido incontrolado de residuos. Empresas como Verinsur existen para evitar ese vertido incontrolado.

Complejo mediambiental de Bolaños, una superficie de 880.000 metros cuadrados, cambios durante más de veinte años; ¿cómo son las instalaciones de Verinsur?

Como hemos comentado, las instalaciones iniciales de Verinsur eran un pequeño depósito controlado en el que se depositaban residuos industriales, principalmente de empresas locales. Posteriormente, con los cambios legislativos, abrimos un pequeño depósito de seguridad para residuos peligrosos procedentes de pequeñas recogidas, básicamente talleres e imprentas, y para la gestión de residuos de amianto. Posteriormente fuimos creciendo, y en el año 2005 dimos el primer salto importante, con la apertura de nuestro actual depósito para residuos urbanos, industriales no peligrosos, y de residuos peligrosos estabilizados. Hemos ido autorizando distintos tratamientos desde entonces, plantas para la valorización energética de residuos de hidrocarburos, convirtiéndolos en combustible alternativo, naves de almacenamiento de residuos con destino valorización tanto desde el punto de regeneración de pinturas y disolventes, como de tratamiento de valorización de Residuos Eléctricos y Electrónicos, pilas, baterías, fluorescentes, etc. Tenemos una planta para la recuperación mediante descontaminación de envases de plástico y metálicos, mediante la cual ponemos de nuevo en funcionamiento esos productos como materiales recuperados. Últimamente, nos estamos especializando en el tratamiento de efluentes líquidos. Hemos sido los pioneros en la instalación de una planta para la recuperación de agua mediante el tratamiento por ósmosis de los lixiviados. Si bien el tratamiento de ósmosis se conocía, la tecnología que nosotros usamos no se había utilizado para lixiviados similares a los nuestros. Actualmente, preparamos otros residuos para su gestión por la línea de ósmosis, por la que recuperamos más de 22.000 m3 de agua, tratamiento por el que nos sentimos orgullosos de decir que hemos recibido un galardón de la iniciativa #PorElClima, patrocinado entre otros por el Ministerio para la Transición Ecológica. Nuestra última planta consiste en un evaporador para devolver al medio el agua de ciertos residuos en forma de vapor, utilizando para ello el calor que producimos en nuestra planta de cogeneración eléctrica.

En relación a la plantilla (150 trabajadores actualmente) genera aproximadamente 500 puestos indirectos. ¿Qué ofrece Verinsur a Jerez y a la provincia de Cádiz?

Pretendemos ser una empresa que genere empleo de manera estable. Durante la pandemia, hemos decidido no aplicar un ERTE, y mediante ajustes en los turnos hemos conseguido mantener la plantilla en estos momentos tan difíciles, sin necesidad de que las personas que trabajan en Verinsur, así como nuestros clientes y proveedores, se vean afectados. Por otro lado, con nuestra proyección fuera de provincia, y nuestro saber hacer, son nuestra humilde aportación a que el nombre de Jerez y de la provincia de Cádiz se asocie con una forma de trabajar seria y profesional.

Gestión de residuos pero, además, ofrecen otro tipo de servicios mediambientales, ¿no?

Bueno, la gestión de residuos es nuestra principal actividad. Además, de forma directa o participada ofrecemos gestión de todas las tipologías de residuos. Residuos industriales peligrosos y no peligrosos a través de Verinsur; Gestión de residuos urbanos a través de nuestra participación en UTE Las Calandrias, y gestión de residuos de construcción y demolición a través de nuestra participación en la sociedad Áridos y Reciclados de Sur. Además, ofrecemos servicios de asesoramiento medioambiental a nuestros clientes, ya que nos consideramos los socios tecnológicos en medio ambiente de nuestros clientes y por tanto debemos informarles de los cambios que en la legislación se producen. Ejemplo de ello, es una iniciativa que hemos emprendido de comunicar los cambios que ha producido un Real Decreto sobre gestión de residuos y que afecta directamente a los productores de residuos, mediante una carta en la que explicamos dichos cambios y nos ofrecemos en su proceso de actualización a la normativa.