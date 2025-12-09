La gripe supera el nivel epidémico en Andalucía y la Junta delega en los centros sanitarios la obligación de las mascarillas

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado este martes que la tasa de incidencia de la gripe se sitúa en Andalucía en 33,5 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que supone el triple que se registró hace una semana y que ha "superado el umbral epidémico". Sanz recuerda que está recomendado el uso de las mascarillas y que son los centros sanitarios los que tienen que declarar la obligatoriedad de la prenda.

Sanz ha advertido de que la campaña de gripe es "especialmente virulenta" este año, porque la variante del virus "no ha sido la dominante" en los últimos años y que, por tanto, hay menos inmunidad en la población. El consejero de Sanidad ha confirmado que hay centros y hospitales en los que, ante la incidencia de la gripe, han decidido que el uso de la mascarilla sea obligatorio, según ha recogido Europa Press.

La recomendación del uso de mascarillas en los ambulatorios, centros de salud, hospitales y residencias de mayores estará en vigor en Andalucía hasta el 8 de enero, "sin perjuicio de que en ese plazo se pueda dictar nueva orden dejando sin efecto la presente cuando se produzca un retorno al escenario" de control y evolución favorable de la incidencia del virus de la gripe y covid. Según informan fuentes de la Junta de Andalucía, "la previsión es ampliar el plazo, siempre atendiendo a la evolución de la temporada de gripe".

La orden emitida por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias publicada la semana pasada. En ella figura que será "recomendable" el uso de las mascarillas en los profesionales sanitarios y en los pacientes y usuarios de los centros sanitarios y sociosanitarios cuando se pase al nivel de epidemia "nivel bajo".

La obligatoriedad del uso de la mascarilla se producirá cuando los centros del SAS alcancen "de manera reiterada -al menos tres días en los últimos siete- la fase II -aumento moderado- o la fase III -aumento sostenido- de los parámetros recogidos en el plan de alta frecuentación y cuando la tasa de incidencia en los centros de salud del distrito en el que se encuentre el centro haya superado por dos el valor de la tasa de incidencia".

En el caso de los centros privados, será obligatorio el uso de las mascarillas cuando "se alcance de manera reiterada -al menos tres días en los últimos siete- niveles equivalentes de sus planes de alta frecuentación a las fases II y III del plan de alta frecuentación del SAS y la tasa de incidencia en Atención Primaria del distrito en el que se encuentre el centro haya superado por dos el valor de la tasa de incidencia".

También será obligatorio ponerse mascarilla cuando en centros sanitarios y sociosanitarios haya una tasa -proporción de residentes enfermos sobre el total- que supere el 30% y cuando en los centros sanitarios se pase del nivel bajo al medio o alto.

El SAS publicará "semanalmente indicadores de vigilancia actualizados sobre la evolución de las infecciones respiratorias aguadas con el fin de facilitar de manera coordinada la toma de decisiones". La Junta hace un llamamiento a la vacunación.

El Gobierno catalán decreta la obligatoriedad de las mascarillas

La decisión de la Junta de Andalucía contrasta con la tomada en Cataluña. El Gobierno de la Generalitat ha firmado este martes una resolución para establecer la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los centros de salud, hospitales y las residencias ante el avance de la gripe.

La consejera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Silvia Paneque, ha declarado al respecto: "Pedir a la ciudadanía, al igual que lo hicimos con la vacunación, que sigan de manera estricta esta utilización de la mascarilla en estos ámbitos de vulnerabilidad", ha pedido la consejera portavoz. De la misma forma que las vacunas "ayudan a salvar vidas", la contención de la gripe con el uso de las mascarillas también lo hace.