La guerra de las placas honoríficas del Parlamento andaluz

Más allá de los nombres heredados del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, los pasillos, salones y despachos del Parlamento de Andalucía no tienen una denominación especial. Eso está cerca de cambiar, ya que los partidos con representación en la Cámara autonómica están enfrascados en una negociación para homenajear a figuras relevantes de la política andaluza poniendo su nombre en las cuatro salas de comisiones, la biblioteca y el salón de usos múltiples del viejo edificio renacentista. Esta negociación la ha hecho pública este miércoles el portavoz de Vox, Manuel Gavira, cuestionado sobre la polémica generada por la propuesta de la Consejería de Presidencia para colocar un busto de Manuel Clavero Arévalo en la sede del legislativo andaluz. La tesis del Ejecutivo de PP y Cs, es que la existencia de la Cámara es resultado, en última instancia, de la apuesta del es ministro de UCD por dotar de autonomía a todas las comunidades y no sólo a las nacionalidades históricas.

El departamento de Elías Bendodo remitió al Parlamento un escrito que fue tratado en la Mesa del pasado 16 de marzo, aunque llegó al registro cuando ya había comenzado la reunión, explican desde el PSOE. Aquí comienza el conflicto. Ya que PP, Cs y la Presidencia del legislativo aseguran que se dio entonces por aprobado. Vox, PSOE y UP (que tiene voz, pero no voto en el organismo) consideran que no hubo votación para su aprobación, por lo que los socialistas han rechazado la aprobación del acta de dicha reunión en la sesión de este miércoles. El busto de Clavero Arévalo se colocará, pero no está tan claro que vaya a ponerse en marcha el resto de homenajes en el antiguo hospital.

Fue Unidas Podemos quien propuso la designación de la biblioteca con el nombre del letrado Plácido Fernández Viagas Bartolomé, recientemente fallecido. El PP recordó entonces que hay una propuesta de una legislatura previa para nombrar algún espacio de la Cámara con el nombre de Alberto Jiménez Becerril, el concejal del Ayuntamiento de Sevilla asesinado por ETA en 1998 y que fue, brevemente, diputado en el Parlamento autonómico. Y se abrió un debate en el que el PSOE, por ejemplo, propuso un homenaje similar para Rafael Escuredo, a quien María Márquez hoy ha denominado "padre de la autonomía andaluza". Fuentes conocedoras de la negociación desvelan que los socialistas también dieron los nombres de Clara Campoamor o Mariana Pineda, aunque no como una petición formal.

El debate ha quedado ahí, pero este miércoles la portavoz de UP, Inmaculada Nieto, ha admitido que es "inmaduro e irresponsable" que este debate llegue a los medios y provoque posicionamientos públicos sobre la idoneidad de hacer un homenaje en el Parlamento a personalidades relevantes, pero que no tienen una vinculación al legislativo autonómico. José Antonio Nieto, portavoz del PP, se ha posicionado a favor de esperar a que haya un consenso para poner en marcha iniciativas como esta.