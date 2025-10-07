Guía para entender quién tiene prioridad en los viajes del Imserso 2025-2026

La comercialización de los viajes del Imserso 2025-2026 comenzó el lunes. Como cada año, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha comenzado a enviar las acreditaciones con número de clave que permiten acceder a las reservas.

Los beneficiarios de comunidades como Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco ya pueden escoger destino. El resto de comunidades deberá esperar hasta el 8 de octubre para que sus acreditados preferentes puedan realizar la misma gestión.

¿Qué significa ser acreditado preferente?

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) organiza el programa en distintas fases, dividiendo tanto por comunidades autónomas como por tipo de acreditación.

No todos los usuarios tienen la misma prioridad a la hora de seleccionar plaza: los llamados acreditados preferentes son aquellos que, según un sistema de puntos, cuentan con mayor puntuación y, por tanto, pueden reservar antes.

Este baremo de puntuación tiene en cuenta factores como la edad, la discapacidad, la situación económica, la participación en programas anteriores y la pertenencia a una familia numerosa. La suma final de estos criterios determina el orden de prioridad para acceder a los viajes.

Edad de los solicitantes

La edad es uno de los factores clave.

Menores de 60 años : 1 punto.

: 1 punto. 60 años cumplidos : 2 puntos.

: 2 puntos. De 61 a 78 años, se suma 1 punto adicional por cada año cumplido, hasta alcanzar un máximo de 20 puntos a partir de los 78 años.

Si viajan dos personas, se calcula la media aritmética de sus edades para determinar la puntuación final.

Grado de discapacidad

Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reciben 10 puntos adicionales en el baremo.

Familias numerosas

La Ley de Protección a las Familias Numerosas también otorga ventajas.

Familia numerosa general : 5 puntos.

: 5 puntos. Familia numerosa especial: 10 puntos.

En caso de empate, la fecha de nacimiento del solicitante se utiliza para establecer el orden de prioridad.

Situación económica

Los ingresos son otro de los factores más relevantes. Si se trata de una pareja, se suman ambos ingresos y el resultado se divide por 1,33. En función del nivel económico, el Imserso otorga la siguiente puntuación:

Hasta 564,70 € (pensión no contributiva): 50 puntos.

De 564,70 € a 900 €: 45 puntos.

De 900 € a 1.050 €: 40 puntos.

De 1.050 € a 1.200 €: 35 puntos.

De 1.200 € a 1.350 €: 30 puntos.

De 1.350 € a 1.500 €: 25 puntos.

De 1.500 € a 1.650 €: 20 puntos.

De 1.650 € a 1.800 €: 15 puntos.

De 1.800 € a 1.950 €: 10 puntos.

De 1.950 € a 2.100 €: 5 puntos.

Más de 2.100 €: 0 puntos.

Participación en programas anteriores

Este criterio favorece a quienes no han viajado en temporadas previas, con el objetivo de dar oportunidad a nuevos usuarios.

En lista de espera en 2024/2025: 175 puntos .

. No haber viajado en las dos últimas temporadas: 50 puntos .

. No haber viajado en 2024/2025, pero sí en 2023/2024: 40 puntos .

. Haber viajado en 2024/2025 y no en 2023/2024: 20 puntos .

. Haber viajado en ambas temporadas: 10 puntos, salvo quienes hayan realizado dos o más viajes, que obtienen 0 puntos.

En el caso de parejas o matrimonios, se tiene en cuenta la puntuación más baja de ambos solicitantes.

Modalidades de los viajes

El programa de viajes 2025-2026 mantiene las tres modalidades principales:

Costa peninsular e insular : estancias de 10 días / 9 noches o 8 días / 7 noches en hoteles de 3 y 4 estrellas.

: estancias de o en hoteles de 3 y 4 estrellas. Escapadas y circuitos culturales : viajes más cortos, de 4 a 6 días , centrados en patrimonio, naturaleza y turismo urbano.

: viajes más cortos, de , centrados en patrimonio, naturaleza y turismo urbano. Viajes europeos: recorridos de carácter cultural y de convivencia.

Entre las novedades destacan 7.447 plazas con tarifa plana de 50 euros destinadas a pensionistas con rentas más bajas, y la posibilidad de viajar con mascotas (animales de hasta 10 kg), que ocuparán el 2 % de las plazas disponibles en destinos de costa.

Precios para la temporada 2025-2026

Los precios varían según el destino, la duración y la época del año. Se han introducido suplementos de 100 euros en temporada alta (octubre, mayo y junio en península y Baleares; diciembre, enero y febrero en Canarias), así como recargos por habitación individual o menús especiales.

Los importes aproximados son:

Escapadas de 4 días : desde 132,91 € .

: desde . Viajes de 10 días con transporte a Canarias : hasta 574,72 € .

: hasta . En temporada baja, los precios rondan los 309,22 € para 10 días en destinos peninsulares con transporte y 270,39 € sin transporte.

para 10 días en destinos peninsulares con transporte y sin transporte. En Baleares , entre 285 y 353 € con transporte.

, entre con transporte. En Canarias, entre 378 y 464 € según la duración y el tipo de traslado.

Ser acreditado preferente en el Imserso significa contar con una puntuación más alta que permite acceder antes a las reservas y elegir entre los mejores destinos y fechas disponibles. Con una combinación de factores como la edad, los ingresos o la participación en temporadas anteriores, este sistema busca garantizar la equidad y ofrecer oportunidades de descanso y ocio a quienes más lo necesitan.