Todos los guiños del anuncio de Cruzcampo que quizás has pasado por alto

El anuncio de Cruzcampo trae de vuelta la reivindicación de la cultura andaluza y por esta razón se utilizan símbolos tan propios de Andalucía como la flamenca o esa gitana que fue todo un boom en las casas españolas en una época pasada. No sólo la flamenca es uno de los guiños a la cultura andaluza sino que los propios lugares donde se ha rodado este anuncio es puramente gaditano ya que se aprecian algunos planos de Cádiz capital (la Punta de San Felipe) y algunas de las calles y avenidas de Jerez de la Frontera. También ha sido la antigua cárcel de El Puerto de Santa María plató para rodar este anuncio.

Otro de los grandes detalles es la voz inédita del propio Camarón, no hay inteligencia artificial por medio para lograr que el artista de San Fernando cante esta parte de la canción que dice "de la Cruzcampo yo no me quito, de la Cruzcampo yo no me aparto". Como el propio Tomatito reconoció en la presentación de este anuncio "A él le gustaba mucho improvisar y menos mal que hay quien guarda las cosas. Esta pieza es de Camarón, auténtico, de hace 34 años. Estábamos grabando el disco de Soy Gitano y al terminar los flamencos siempre tenemos mucha sed y nos pedíamos una Cruzcampo y él se arrancó con esa letra que ha estado guardada más de 30 años".

La música no corre en exclusiva de la mano de este maestro del flamenco sino que va acompañado del grupo de rock andaluz Derby Motoreta's Burrito Kachimba, con una adaptación de su canción Gitana para este anuncio de Cruzcampo. El film rebusca en la cultura popular andaluza, presente en cada fotograma, como el dedicado al cantante de sevillanas El Pali o al rockero Silvio. En dicho recorrido, también se cruza con Martirio, quien realiza un cameo como pionera de las gitanas modernas 'arreglás pero informales'.

Además hay que tener en cuenta que a la hora de buscar cómo sería al puesta de escena decidieron tomar como inspiración en los cicloramas teatrales, el vestuario y los movimientos de cámara de Carlos Saura. En cuanto al baile que acompaña a la bulería es obra de Triana Ramos, la coreógrafa del 'Motomami World Tour' de Rosalía.