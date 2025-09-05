"Hemos establecido medidas para que la gripe aviar no se propague"

El Gobierno andaluz ha activado un completo protocolo de contención tras la detección de un foco de gripe aviar en la localidad onubense de El Cerro de Andévalo y llama a la calma a la ciudadanía. Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Agricultura, ha emitido este viernes un mensaje de tranquilidad asegurando que las autoridades trabajan "desde el primer momento" en coordinación para controlar la situación y evitar cualquier riesgo sanitario para la población.

Según ha detallado Fernández-Pacheco en sus declaraciones en Almería, las medidas adoptadas incluyen el sacrificio de aproximadamente 8.500 aves afectadas, la desinfección exhaustiva de todos los materiales potencialmente contaminados y el establecimiento de un perímetro de seguridad de 10 kilómetros alrededor de la explotación. "Sabemos cómo actuar, tenemos profesionales muy preparados y servicios de salud animal que llevan días trabajando en este foco concreto", ha subrayado el consejero, recordando que la región ya ha enfrentado brotes similares anteriormente.

La respuesta coordinada implica a tres departamentos autonómicos -Agricultura, Salud y Sostenibilidad- que están aplicando los protocolos establecidos a nivel nacional y europeo. El trabajo sobre el terreno lo desarrollan conjuntamente la Oficina Comarcal Agraria, la Delegación Territorial onubense y los servicios centrales de la Consejería, con apoyo de los profesionales sanitarios.

Origen y características del brote

Brote de gripe aviar en Huelva / M. G.

Los expertos señalan que la hipótesis más probable sobre el origen del brote apunta a la introducción del virus mediante aves silvestres, coincidiendo con lo indicado por el Ministerio de Agricultura en su último informe sobre la evolución de la enfermedad en España. El consejero ha calificado el foco como "muy localizado y aislado", destacando que la baja concentración de explotaciones en la zona, muchas de ellas actualmente vacías, facilita la aplicación de las medidas de control.

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) confirmó oficialmente la presencia del subtipo H5N1 en las muestras recogidas en la granja onubense, tras la notificación realizada por los Servicios Veterinarios Oficiales andaluces a principios de septiembre.

Situación nacional de la gripe aviar

Este caso se suma a otros detectados en territorio español durante 2025. Hasta la fecha, se han confirmado tres focos en explotaciones avícolas comerciales en España, localizados en Extremadura, Castilla-La Mancha y este reciente en Andalucía. Además, se ha registrado un foco en aves cautivas en el País Vasco y más de treinta casos en aves silvestres distribuidos por diversas comunidades autónomas, incluyendo Andalucía, Galicia, Castilla y León, Asturias, Cataluña y País Vasco.

"Vamos a ver cómo evoluciona la enfermedad, vamos a ceñirnos al criterio de los profesionales y estoy convencido de que entre todos sabremos poner el freno", ha concluido Fernández-Pacheco, insistiendo en la importancia de mantener la calma y confiar en la labor de los servicios técnicos que trabajan para contener la propagación del virus.