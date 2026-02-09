Huelga de maquinistas en Andalucía: comprueba si tu tren de Renfe, Iryo o Ouigo está incluido en los servicios mínimos o se ha cancelado

La huelga en el sector ferroviario convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero está secundada por todas las organizaciones sindicales y afecta a los servicios de Renfe, Iryo y Ouigo. Los trabajadores llamados al paro reivindican mayor seguridad en el ferrocarril tras los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Las movilizaciones dejan ya decenas de rutas canceladas en trenes de Cercanías, Media Distancia, Larga Distancia y Alta Velocidad, así como en el transporte de mercancías.

El Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible ha establecido una serie de servicios mínimos en todo el territorio nacional, salvo en Cataluña y País Vasco:

75% en los servicios de Cercanías en hora punta y del 50% durante el resto de la jornada

73% en los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia

65% de las frecuencias de Media Distancia

Este decreto afecta a todas las operadoras, pero ¿cómo saber si el tren en que viajas se ha cancelado?

Renfe: casi mil servicios cancelados por la huelga

Renfe, Ouigo e Iryo han cancelado en su conjunto la circulación de más de 330 trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia durante las tres jornadas de huelga convocadas de los casi 1.230 programados. De los 995 trenes previstos por Renfe, circularán 723 y se suprimen 272. Mientras, de los 1.960 servicios de Media Distancia programados, operarán 1.277 y se cancelan 683.

La compañía ha habilitado un apartado en su web en que se puede consultar el listado trenes incluidos en los servicios mínimos. No obstante, es habitual que Renfe comunique a sus clientes los cambios y cancelaciones a través de correos electrónicos o mensajes personalizados. También puedes comprobar si tu tren está afectado por la huelga ferroviaria a través de la web o la app oficial.

Si tu tren no aparece en esta lista, puede que se haya suspendido. Renfe ha habilitado la anulación o el cambio de billetes sin coste a través de todos sus canales de venta para quienes no deseen viajar durante estas jornadas de huelga o sus trenes resulten afectados.

Trenes de Ouigo e Iryo cancelados por la huelga

Ouigo operará 90 trenes de Alta Velocidad de los 110 previstos y ha cancelado 30. En la web de la compañía puedes consultar el listado completo de servicios, con la etiqueta 'Servicios mínimos' para los que sí circularán y 'Cancelado' para los que no saldrán de la estación. Los clientes de Ouigo pueden optar entre cambiar el billete de forma gratuita o reclamar el reembolso del trayecto cancelado.

Por su parte, la web de Iryo ha habilitado un apartado similar, con las etiquetas 'Garantizado' o 'No garantizado', según corresponda. De sus 124 servicios de Alta Velocidad programados, la compañía italiana operará 90 frente a los 34 restantes sin circulación garantizada. Los pasajeros de los trenes afectados de Iryo pueden solicitar la cancelación o reubicación en otros servicios a través del teléfono de atención al cliente 910150000.

Incluso cuando las cancelaciones se producen por una huelga, los viajeros tienen derecho a solicitar una reubicacion o el reembolso íntegro del importe del billete de tren.