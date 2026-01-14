¿Cómo reclamar a Ouigo por los trenes cancelados entre Andalucía y Madrid? Puedes exigir el importe de los alojamientos o entradas no disfrutadas

La compañía ferroviaria ha cancelado los trayectos entre Andalucía y Madrid hasta el 22 de enero.

Ouigo ha cancelado un total de 14 servicios semanales en el corredor sur ferroviario entre el 9 y el 22 de enero. En concreto, se han reducido ocho servicios diarios de viernes a lunes en las rutas Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga y seis servicios diarios de martes a jueves en las mismas rutas. La compañía francesa de trenes de alta velocidad achaca a fines operativos esta medida, que afectaría a 15.000 pasajeros, según las estimaciones de la propia empresa. Pero ¿qué gastos pueden reclamar los clientes perjudicados?

Los viajeros podrán elegir básicamente entre cambiar su billete de forma gratuita u obtener el reintegro íntegro de su coste, más una indemnización que dependerá del tiempo de antelación con el que haya avisado la compañía. Ahora bien, desde FACUA recuerdan que los afectados tienen derecho a reclamar otros daños y perjuicios que hayan podido sufrir como consecuencia de la cancelación de su tren y que deben valorarse de forma individual.

¿Cómo reclamar por la cancelación de un tren de Ouigo?

Cuando Ouigo cancela un servicio, el cliente recibirá un aviso informativo y podrá elegir entre estas dos alternativas:

Viajar en otro momento . Se dispone de un plazo de 30 días para cambiar el billete de forma gratuita y sin cargos a cualquier otro servicio disponible. Si el precio del nuevo billete es superior, el usuario no paga la diferencia, aunque si es inferior, no corresponde reembolso.

. Se dispone de un plazo de 30 días para cambiar el billete de forma gratuita y sin cargos a cualquier otro servicio disponible. Si el precio del nuevo billete es superior, el usuario no paga la diferencia, aunque si es inferior, no corresponde reembolso. El reembolso íntegro del importe del trayecto cancelado, a través del mismo método de pago utilizado al efectuar la compra, o bien por un vale de compra con 12 meses de validez.

A mayores, a los clientes afectados les correspone una indemnización adicional, según la antelación con la que Ouigo haya comunicado la cancelación:

Después de las 17:00 horas del día anterior al viaje: Un vale reembolsable del 200% del importe del billete

Entre las 00:00 y las 17:00 horas del día anterior al viaje: Un vale reembolsable 100% del importe pagado

Entre 2 y 4 días antes del viaje: Un vale reembolsable 50% del precio del billete

Entre 5 y 30 días antes del viaje: Un vale no reembolsable del 50% del valor del billete para poder utilizar en futuras reservas

Estas opciones se puden consultar al introducir los datos de la reserva en el apartado 'Mis reservas' a través del sitio web o la app de Ouigo.

¿Qué perjuicios se pueden reclamar por la suspensión de un trayecto en tren?

Al margen de las compensaciones mencionadas, la asociación de consumidores FACUA indica que los afectados pueden reclamar una indemnización por los daños y perjuicios morales o patrimoniales derivados de la cancelación de los trenes. Dentro de este apartado se incluyen, entre otros:

El s obrecoste de los nuevos pasajes comprados con otras compañías o medios de transporte

comprados con otras compañías o medios de transporte Las noches de hotel perdidas

perdidas Las entradas para espectáculos o conciertos que no se hayan podido disfrutar

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril, en caso de cancelación los usuarios siempre tienen derecho al reembolso íntegro del importe del billete o a la conducción al destino en un transporte alternativo.

Finalmente, Facua invita a valorar a los clientes de Ouigo afectados si el reembolso de hasta el 200% del importe del billete compensa realmente los daños sufridos y a estudiar los términos y condiciones que aceptan al percibir el cobro de estas cantidades.

Renfe ofrece trenes Avlo desde 7 euros a los viajeros afectados

Renfe ofree desde el martes 13 de enero dos servicios especiales con trenes Avlo entre Madrid y Sevilla para atender a los clientes afectados por las cancelaciones de Ouigo. Estos billetes tienen un precio a partir de 7 euros y saldrán a las 12:00 desde Madrid y a las 17:17 horas desde la capital hispalense.

Además, según recuerda la propia compañía, si en 100 minutos después de la hora prevista de salida no se les ofrece una solución a los viajeros afectados por la cancelación de su tren, podrán exigir a Ouigo la devolución del coste del billete adquirido en una empresa o medio de transporte alternativo, como Renfe.