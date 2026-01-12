Renfe ofrece servicios especiales con Avlo para los viajeros afectados de Ouigo entre Sevilla y Madrid

Renfe ha activado servicios especiales en el Corredor Sur ferroviario, entre Sevilla y Madrid, para atender a los viajeros que se han quedado en tierra debido a las cancelaciones y supresiones que está llevando a cabo la compañía Ouigo, que afectan a 15.000 personas.

Renfe pondrá desde este martes 13 de enero a disposición de estas personas dos servicios especiales entre Madrid y Sevilla con trenes Avlo a precios reducidos, a partir 7 euros. Los billetes se podrán adquirir en renfe.com y en estaciones.La compañía asegura que "como muestra de su compromiso con los viajeros y para facilitar la movilidad de todos los afectados por estas cancelaciones",

A las 12:00 horas de este martes está previsto que parta el primero de estos trenes especiales, un Avlo Madrid-Sevilla. El siguiente tren especial saldrá de la capital hispalense destino Madrid a las 17:17 horas.

En función de la demanda, Renfe reforzará la capacidad de sus trenes en este corredor y, si fuera necesario, programará también servicios especiales adicionales para atender a las personas viajeras afectadas por las cancelaciones en el trayecto Madrid–Málaga en ambos sentidos.

Renfe recuerda que la normativa establece que si en 100 minutos después de la hora prevista de salida no se ofrece una solución a los viajeros, ellos mismos pueden buscar un transporte público alternativo, como Renfe, y la empresa deberá devolverles el coste del billete que hayan tenido que comprar.

Ajustes de Ouigo del 9 al 22 de enero

Ouigo ha establecido, "por motivos operativos", ajustes en su oferta de servicios en el corredor sur del 9 al 22 de enero, que afectarán a 15.000 pasajeros al reducirse ocho servicios diarios de viernes a lunes en las rutas Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga y seis servicios diarios de martes a jueves en las mismas rutas.

"Desde Ouigo mantenemos un firme compromiso con la calidad del servicio y lamentamos profundamente cualquier inconveniente que esta situación haya podido ocasionar a nuestros viajeros", han indicado fuentes de la compañía, que han resaltado que esta medida, comunicada con antelación a los afectados, busca garantizar la calidad en la prestación del servicio.

Los viajeros podrán elegir entre cambiar su billete de forma gratuita o cancelarlo.