Huelga de transporte público en Andalucía: horarios y servicios mínimos de autobuses, Metro y Cercanías

La Junta de Andalucía ha establecido los servicios mínimos para la huelga convocada este miércoles 15 de octubre en apoyo a Palestina, que dejará los transportes urbanos e interurbanos funcionando al 50% en situación de normalidad durante las horas punta.

Según la resolución publicada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, estas medidas estarán vigentes durante toda la jornada, desde las 00,00 hasta las 24,00 horas.

En el caso de empresas con diversos turnos laborales, la regulación se aplicará desde el primer turno que comience antes de la medianoche, aunque se inicie el martes, hasta la finalización del último turno, incluso si concluye después de las 00,00 horas del miércoles. Para las compañías con un único turno que empiece antes de la medianoche del día 15, la normativa entrará en vigor desde el inicio de la actividad laboral hasta su conclusión.

Sectores esenciales bajo servicios mínimos

La resolución dictada por el departamento que dirige Rocío Blanco establece que los servicios mínimos afectarán a numerosos sectores esenciales para garantizar la atención a la ciudadanía. Entre ellos destacan el servicio de emergencias 112, empresas de abastecimiento y saneamiento de aguas, recogida de residuos sólidos y el personal laboral de la Junta que realiza tareas de vigilancia y seguridad en centros de trabajo autonómicos.

También quedan bajo esta regulación los centros de atención a personas con discapacidad y mayores, centros de menores, instalaciones para drogodependientes, residencias, personal de corporaciones locales andaluzas, centros educativos y empresas que prestan soporte informático y de telecomunicaciones, así como las compañías concesionarias de transporte público.

Transporte público con garantías mínimas

En lo referente al transporte, tanto para los servicios de cercanías como para los de medio y largo recorrido y transporte metropolitano por ferrocarril, se garantizará un 50% de los servicios habituales, excepto en las líneas que cuentan con alternativas, donde se reducirán al 10%.

En el caso específico de los transportes urbanos de viajeros, funcionará el 50% del servicio habitual durante las horas punta (de 6,00 a 9,00 y de 18,00 a 21,00 horas) y se mantendrá un vehículo por línea el resto del día.