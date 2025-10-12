Las multas por invadir el carril bus vigilado con cámaras suman 19.300 solo en el primer mes de funcionamiento

El Ayuntamiento de Sevilla cifra en 19.389 las sanciones que ha emitido en el primer mes que empezó a funcionar la vigilancia de los carriles bus taxi con cámaras, en todo el perímetro del casco histórico y en algunos otros puntos.

Sin embargo, el área de Movilidad que dirige Álvaro Pimentel no alude a la enorme confusión que ha generado desde julio el uso de estos carriles para los conductores de vehículos eléctricos, ya que el Ayuntamiento no ha informado convenientemente de que los eléctricos no pueden usar los carriles bus vigilados con cámaras aun cuando en la ordenanza de circulación sí constan como vehículos autorizados para ir por los carriles bus. Movilidad del Ayuntamiento tampoco ha informado claramente de que los eléctricos sí pueden usar los demás carriles bus que no están vigilados con cámaras. Este hecho está generando miles de multas a los eléctricos.

La vigilancia con cámaras de los carriles bus taxi entró en vigor el 1 de julio de 2025 en Resolana-Feria, Carretera de Carmona, Recaredo-San Alonso de Orozco, Plaza Doña María de las Mercedes y Avenida Carlos V, Enramadilla-Avión Cuatro Vientos, Paseo Colón-Dos de Mayo, Paseo Colón-Antonia Díaz, Arjona-Plaza de la Legión, Puente del Cachorro-Estación Plaza de Armas, Torneo-Baños y Torneo-Narciso Bonaplata.

Según han informado fuentes municipales a Europa Press, este primer mes el número de multas ha sido "muy elevado", cuestión que achaca "principalmente, al uso inadecuado de estos carriles por parte de los vehículos no autorizados" y añade que ha sido "una práctica indebida común" en la ciudad.

Mejorar la velocidad del transporte público

Este sistema de videoviligancia con cámaras se puso en marcha el pasado 1 de julio con el objetivo de mejorar la velocidad del transporte público y contó con un presupuesto de 105.279 euros.

Con esta medida se pretendía favorecer el transporte público frente al uso individual del vehículo privado y, al disponer de carriles reservados, se evitan retenciones y retrasos provocados por la congestión del tráfico; al tiempo que se aumenta la velocidad comercial, la puntualidad y regularidad, además de la capacidad de transporte, reduciendo los tiempos de viaje, según ha destacado el Consistorio.

Sevilla cuenta con una red de 46,9 kilómetros de carriles reservados al transporte público que comparte con los servicios de taxi, motos y vehículos eléctricos, y más del 85% de la red de carriles bus de Sevilla están libres de barreras y obstáculos, ante los problemas o inconvenientes que genera la instalación de separadores físicos, en especial cuando hay aparcamiento en bordillo, por lo tanto, su única delimitación es la señalización horizontal y vertical. Para que dichos carriles sean efectivos, a juicio del Ayuntamiento, es necesario el control y vigilancia del cumplimiento de la normativa de aplicación a los mismos como ya hacen otras ciudades españolas.

Además del servicio público de Tussam y los taxis, por estos carriles reservados pueden circular autobuses de servicios regulares y discrecionales, transporte escolar y servicios de transporte especial con pasajeros, motocicletas y ciclomotores.