Los vehículos eléctricos ya no podrán pasar por los carriles bus vigilados con cámaras en Sevilla

Sin publicitarlo ni anunciarlo para advertir a los afectados del riesgo de multas, el Ayuntamiento de Sevilla ha excluido a los vehículos eléctricos de los carriles bus estratégicos de Sevilla que cuentan con vigilancia mediante cámaras, que se localizan en toda la Ronda Histórica que rodea al centro de la ciudad y desde la avenida Enramadilla y Carlos V al Prado.

Esa exclusión se aplica desde que entró en vigor el 1 de julio el sistema de vigilancia con cámaras de los carriles bus de Resolana-Feria, Carretera de Carmona, Recaredo-San Alonso de Orozco, Plaza Doña María de las Mercedes y Avenida Carlos V, Enramadilla-Avión Cuatro Vientos, Paseo Colón-Dos de Mayo, Paseo Colón-Antonia Díaz, Arjona-Plaza de la Legión, Puente del Cachorro-Estación Plaza de Armas, Torneo-Baños y Torneo-Narciso Bonaplata.

Así pues, tras varias décadas con permiso para circular por estas vías reservadas (cuando los eléctricos eran muy escasos), los conductores de estos vehículos no contaminantes no podrán recorrer ya los tramos de contracarril de la Ronda Histórica, como el de Ronda Capuchinos. Esta exclusión de los coches eléctricos supone penas de multa para los infractores.

En los demás carriles bus sin cámaras sí pueden seguir circulando.

Desde el área de Movilidad del Ayuntamiento se especifica que "los vehículos eléctricos pueden circular por los carriles bus siempre y cuando la señalética no lo prohíba". Pero la realidad es que esa prohibición no se ha hecho pública ni consta específicamente en las señales que están sobre los carriles bus con cámaras.

El primer problema es que este cambio se ha hecho sin publicitarlo ni reflejarlo en la ordenanza de circulación vigente ni en bando alguno, lo que está generando una importante confusión a los conductores de estos vehículos.

El segundo problema es que no hay señales que prohíban específicamente el paso de los vehículos eléctricos por estos carriles reservados. Las señales colocadas sobre los carriles bus con cámaras solo detallan los vehículos que pueden pasar por ellos: motos, taxis y transporte público, sin que detallen que los eléctricos ya han quedado excluidos.

Ubicación de las cámaras de seguridad / Dpto. Infografía

Un derecho recogido en la ordenanza de circulación

El derecho de los vehículos eléctricos a circular por los carriles bus está recogido en la ordenanza de circulación de Sevilla (2022), concretamente en el artículo 54. En ese artículo se dice que pueden usar estas vías reservadas "los autobuses de servicios regulares y discrecionales, los de transporte escolar y de menores, servicios de transporte especial, siempre que transporten pasajeros, motocicletas y ciclomotores y vehículos eléctricos, salvo que la señalización reglamentaria colocada al comienzo de los carriles indique lo contrario".

Especificar en las señales la prohibición de paso de los vehículos eléctricos facilita su lectura a los conductores y además evita que se encuentren con la sorpresa de una multa, por más que la ordenanza recoja que "la circulación por los carriles reservados estará limitada a los vehículos que indique la señalización reglamentaria colocada al comienzo de los mismos" .

Bajo estas líneas reproducimos la literalidad del artículo 54 de la ordenanza.

Lo que dice el artículo 54 de la ordenanza de circulación sobre el permiso de los vehículos eléctricos en el carril bus / Ayuntamiento de Sevilla

Los infractores que invadan el carril bus en las 11 zonas controladas por cámaras tendrán que pagar una multa de 260 euros, ya que la cuantía de esta infracción grave se incrementa un 30% al considerarse el carril bus vías preferentes. Esta infracción no supone pérdida de puntos del carné de conducir. Así lo aclaró en julio la delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla.