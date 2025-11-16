Indra Group invertirá 80 millones en Andalucía y creará 500 empleos tecnológicos

Indra Group es una empresa tractora de la industria de la defensa en España. De hecho, recientemente celebraron el II Encuentro Nacional del Ecosistema de la Innovación con sus socios, entre quienes tienen gran peso startups y pymes, ya que para la compañía es fundamental la colaboración con todo el ecosistema industrial e innovador. Y contaron, además, con la presencia de una empresa andaluza, ATEXIS, que son líderes en tecnología de sostenimiento de sistemas complejos.

En este sentido, desde Indra Group han anunciado un ambicioso plan estratégico para Andalucía, con una inversión superior a 80 millones de euros en el período comprendido entre 2025 y 2026, cuyo principal objetivo es duplicar la actividad y consolidar la posición de la compañía como referente en tecnología e innovación dentro de la comunidad autónoma. Esta iniciativa persigue fortalecer el tejido industrial andaluz, impulsar el empleo y fomentar el desarrollo tecnológico mediante la generación de más de 500 nuevos puestos de trabajo altamente cualificados, lo que permitirá a Indra alcanzar una plantilla superior a 3.700 profesionales de alta especialización en tecnologías avanzadas.

Entre las prioridades estratégicas establecidas en este plan, destacan la inversión en capacidades industriales y tecnológicas orientadas a la Logística 4.0 para el Ejército de Tierra, industria inteligente, ciberseguridad, sistemas electrónicos aeronáuticos y nuevas líneas de producción e ingeniería. Estas áreas han sido identificadas como fundamentales para consolidar el liderazgo regional y nacional en sectores de gran valor añadido. El refuerzo de la plantilla de Indra Group no solo repercutirá en la creación de empleo directo, sino también en un importante efecto tractor sobre la economía andaluza, incrementando la generación de puestos de trabajo indirectos en la red de proveedores y empresas colaboradoras de la comunidad autónoma.

Así, el presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, señala que “el objetivo es fortalecer las capacidades industriales, apostando decididamente por actividades tecnológicas y de alto valor añadido, lo que repercutirá en la dinamización de la economía regional a través de la generación de empleo directo e indirecto”.

En la actualidad, Indra Group opera en Andalucía mediante sus divisiones clave: defensa, espacio –a través de Indra Space–, y digitalización, con Minsait a la cabeza. Minsait desempeña un papel estratégico en proyectos enfocados a promover la competitividad de empresas de diversos sectores, incluidos el financiero, energético, industrial, sanitario y de servicios públicos. Estas iniciativas se orientan tanto a la modernización del tejido empresarial andaluz como a la mejora y digitalización de los servicios prestados por la Administración Pública regional.

Colaboración con universidades y talento

Dentro de su apuesta por el fortalecimiento del ecosistema andaluz, Indra Group potenciará la colaboración con las principales universidades y centros de formación profesional de la comunidad. La compañía mantiene una línea continuada de colaboración en actividades de investigación y formación, con la creación de diversas cátedras y programas de prácticas profesionales. Este esfuerzo ha facilitado a los jóvenes egresados andaluces el acceso a una carrera de primer nivel en el sector de la alta tecnología, contribuyendo a la retención del talento y evitando la fuga de capital humano a otros mercados tecnológicos europeos y globales.

La integración con el entorno académico andaluz se materializa en iniciativas como la Cátedra ‘Vigilancia Espacial’, desarrollada junto a la Universidad de Sevilla, centrada en investigación aplicada y transferencia de conocimiento en el ámbito aeroespacial. Gracias a esta colaboración, Indra Group sostiene su compromiso de apoyar la formación de profesionales en especialidades altamente demandadas y de nutrir su plantilla de especialistas formados localmente.

Impulso de la formación profesional

En la actualidad, un tercio de la plantilla de Indra Group en España procede de la Formación Profesional, lo que evidencia la confianza de la empresa en esta vía educativa como herramienta imprescindible para la empleabilidad y la competitividad industrial nacional. La previsión de que, durante 2025, el 75% de los estudiantes de FP en prácticas sean contratados por la empresa, refuerza el papel de Indra Group como vector clave en el desarrollo y consolidación del talento local.

Indra creará puestos de trabajo cualificados en Andalucía.

Como ha afirmado el presidente ejecutivo de la compañía, “un país que quiere desarrollar una sólida capacidad industrial y una autonomía tecnológica real debe apostar decididamente por la FP, como hace España”. Esta apuesta por la formación dual y la integración de jóvenes profesionales permite a Indra contar con personal cualificado y garantizar la competitividad en el panorama tecnológico internacional.

Proyección espacial y tecnología punta

El impulso a la investigación y el desarrollo en defensa y seguridad busca posicionar a Andalucía como nodo esencial a escala nacional e internacional. A través de convenios específicos, se fomenta el desarrollo de talento, la participación de startups y la integración de nuevas soluciones tecnológicas de aplicación en este ámbito estratégico.

Sistemas antidrón de Indra.

La compañía mantiene una asociación clave con la Agencia Espacial Española (AEE), con sede en Sevilla. Esta colaboración impulsa el desarrollo de proyectos estratégicos y refuerza la posición de Andalucía como enclave estratégico dentro de los sectores aeroespacial y de defensa a nivel nacional y europeo.

La estrategia de crecimiento de la compañía se ha visto reflejada, además, en la adquisición de empresas andaluzas referentes como Deuser, especializada en digitalización industrial, y Clue, orientada al desarrollo de tecnologías electrónicas avanzadas para el sector aeronáutico. Estas operaciones permiten a Indra Group integrar capacidades de alto valor añadido y reforzar su huella industrial regional.

Nave de Indra en Córdoba.

En Córdoba, Indra Group ha consolidado su presencia industrial con la adquisición de dos plantas: una instalación de 13.686 metros cuadrados en el Polígono de Las Quemadas y otra de 7.000 metros cuadrados en el Parque Científico Tecnológico Rabanales 21. Estas instalaciones se dedicarán a la fabricación de radares avanzados de uso dual –civil y militar–, así como a la producción de componentes eléctricos y electrónicos críticos para la defensa y la seguridad. Entre los productos clave destacan los radares antidrón Nemus, los sistemas espaciales de vigilancia S3T y los radares tácticos multirrol MTR, todos ellos basados en tecnología AESA. Se estima que, en una primera fase, se creen más de 150 empleos directos, con la posibilidad de aumentar hasta 350 puestos en fases posteriores.