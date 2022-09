Infraestructuras hidráulicas pendientes: el agua que falta en Andalucía

Estas y otras obras serán analizadas en el próximo Pleno del Parlamento. Aunque la lucha por mejorar la situación hídrica de la comunidad autónoma no se queda solo en obras: el PP reclama que el Ejecutivo de Pedro Sánchez apruebe un nuevo decreto de sequía con una dotación importante y que se aumenten los fondos europeos destinados a las infraestructuras hidráulicas, así como la bonificación del agua desalada y la activación de la doble tarifa eléctrica. Y el PSOE, que el Gobierno de Juanma Moreno apruebe el reglamento del ciclo integral del agua de uso urbano en Andalucía, que fue impulsado en la legislatura 2012-2018.

En las Cuencas Mediterráneas se reivindica la presa de Gibralmedina , que debe dar garantía de agua al sistema del Campo de Gibraltar y a la Costa del Sol Occidental, no solo para regadío, sino también a la industria y para consumo humano. Actualmente, el proyecto está en redacción , lo cual, según Feragua, es un hito, porque los gobiernos anteriores de la Junta no habían iniciado ningún gran proyecto hidráulico desde que asumieron la demarcación hidrográfica del sur en 2005.

Presente en los planes hidrológicos desde 2009, el proyecto de Cerrada de la Puerta , entre las provincias de Jaén y Granada, es el más importante en la CHG por su dimensión (289 hectómetros cúbicos) y porque abastece al régimen general, es decir, a la mayoría de regantes. Paliaría en buena medida el déficit hídrico existente (entre 300 y 400 hectómetros cúbicos). El secretario general de Feragua , Pedro Parias, lamenta que aunque había un anteproyecto del embalse, la normativa europea exige elaborarlo de nuevo, al tener que hacer un estudio de alternativas en el que se justifique que no hay otra solución más que la ejecución del embalse. En una situación similar está San Calixto (entre Córdoba y Sevilla), presa en el río Genil cuya función principal sería reducir el riesgo de inundación de Écija y Palma del Río. Pese a que están en los papeles, estos proyectos tienen todos los visos de seguir en el cajón mucho tiempo.

Una de las grandes obras hidráulicas de la anterior planificación hidrológica, la presa de Alcolea , que regularía por primera vez el río Odiel, quedó paralizada con su ejecución al 22%. Hace cinco años Sacyr paró las obras por diferencias con la sociedad estatal Acuaes (Aguas de las Cuencas de España) y desde entonces no se ha retomado la construcción de un pantano de 246 hectómetros cúbicos de capacidad, destinado a dar mayor garantía al sistema hídrico y surtir a los regadíos a través del canal de Trigueros.

Una provincia agrícola, Huelva, acumula algunas de las infraestructuras con solera más destacadas, de las que dependen no solo la supresión de las captaciones del acuífero de Doñana y la estabilización de los cultivos del entorno del parque, sino la consolidación y ampliación en otras zonas de la provincia en planes que suman lustros de antigüedad. Ahí se enmarca el desdoblamiento del túnel de San Silvestre (entre los embalses de Chanza y Piedras), destinado a dar más agua a los regantes del Condado de Huelva. Declarado de interés general del Estado, este mismo jueves el Gobierno aprobó el proyecto constructivo, valorado en 73,5 millones y espera que puedan iniciarse las obras en 2023. Desde la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) son muy críticos con la Declaración de Impacto Ambiental porque limita el transporte de agua a 10 metros cúbicos por segundo aunque el proyecto sea de 20.

Esa lista por ejecutar será la protagonista del primer Pleno del Parlamento andaluz la próxima semana. PP y PSOE llevan a la Cámara andaluza sendas iniciativas sobre la sequía y obras pendientes y han recopilado sus prioridades. Los primeros reclaman las obras dependientes del Gobierno central; los segundos incluyen infraestructuras de ambas administraciones. La reivindicación no difiere mucho de la que vienen haciendo desde hace años fundamentalmente los regantes, pero también los colectivos de usuarios y los agentes sociales.

“Si no fuera por Melonares, ahora Sevilla estaría en emergencia”

El secretario general de Feragua, Pedro Parias, asegura que desde hace 20 años “no hay ninguna apuesta decidida y firme por las grandes obras hidráulicas, da igual el color político del Gobierno central y autonómico; desde que se inicia una idea hasta que se materializa del todo pasan de 12 a 15 años y un político sabe que no va a durar eso, no se puede colgar la medalla”. El directivo de la federación de regantes sostiene que las grandes obras son necesarias para dar garantía de agua en épocas de sequía y pone como ejemplo Melonares. “Sevilla no está en emergencia y tiene dos años de agua porque se hizo este embalse, que contó con una fuerte oposición de grupos sociales. Si hay garantía de agua para todas las capitales andaluzas es gracias a los embalses”.

Un ejemplo de la desidia que denuncia es la situación de la Breña II, en Córdoba. La obra acabó en 2009 y se pensó en una estación de bombeo con la que llevar agua del Guadalquivir al embalse. Esa obra acabó en 2013. Desde entonces no ha funcionado, porque el canal de conexión se cerró por la entrada de tierra y sedimentos y porque el azud (infraestructura para elevar la cota del agua y desviar el curso del río) se rompió. Ahora parece que por fin se han iniciado las obras pero durante casi una década no ha existido el bombeo previsto de 120 hectómetros cúbicos anuales pese a que la obra había concluido.