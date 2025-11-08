Isabel Díaz Ayuso cancela su presencia en el Congreso del PP

Era una de las presencias más esperadas por la prensa pero que más recelos levantaba entre los miembros del PP andaluz, sobre todo después de las últimas noticias sobre su pareja. Y, al final, se ha resuelto de una manera diplomática. Porque Isabel Díaz Ayuso ha cancelado su presencia en el Congreso del PP andaluz "por motivos de salud debido a una leve indisposición", según consta en la información oficial enviada a los medios de comunicación. El primero en conocer esta ausencia ha sido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a quien ha llamado la presidenta madrileña para darle los detalles.

Díaz Ayuso llegaba a Sevilla después de que la Audiencia de Madrid haya confirmado que su pareja, Alberto González Amador, se sentará en el banquillo para ser juzgado por fraude fiscal y falsedad documental, un proceso en el que se enfrenta a la petición de tres años y nueve meses de cárcel por parte de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid había mantenido un perfil bajo en los últimos días tras la declaración de González Amador ante el juez, pero su presencia en el Congreso del PP andaluz la obligaba inevitablemente a enfrentarse a los medios de comunicación. Díaz Ayuso debía intervenir a partir de las 11.30 en el plenario del cónclave en un foro en el que hay más de doscientos periodistas acreditados que, además y como sucede en este tipo de foros políticos, tienen acceso a la mayor parte de las zonas de trabajo, salvo la de las votaciones de los compromisarios.

Con la ausencia de la presidenta madrileña, Juanma Moreno estará arropado sólo por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras quien sí acudirá a la cita en la mañana de este sábado. Este domingo, Feijóo dará su apoyo al líder andaluz en el acto de clausura.