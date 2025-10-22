Las izquierdas votan en bloque sobre Sanidad para mostrar que hay una alternativa de Gobierno

Las propuestas del Gobierno andaluz para dar un giro radical al Sistema Público de Salud sólo han logrado un tibio apoyo de Vox, que ha votado a favor de dieciséis de las 35 propuestas de resolución planteadas por el PP y que recogían punto por punto el programa de reformas presentado por el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, como eje central de su gestión al frente de la consejería más importante del Ejecutivo durante el debate general de Sanidad que se ha celebrado en el Parlamento andaluz.

Los partidos de izquierda, PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, querían mandar un mensaje claro a los andaluces y han votado conjuntamente a todas sus propuestas para evidenciar que hay un bloque alternativo de Gobierno en la Junta de Andalucía. Tan alternativo como que Adelante Andalucía ha rechazado dos propuestas socialistas, marcando distancias en un guiño a su electorado.

Es evidente que este debate general de Sanidad lo era también con miras electorales ya que el final de la Legislatura se ha atisbado este miércoles en el salón de plenos mucho más que en ocasiones anteriores. Vox exigía con sus propuestas de resolución “corregir errores, transparentar la gestión y cuidar mejor a los pacientes” y propone “resultados y confianza para los andaluces”, mientras que desde Por Andalucía, su portavoz, Inma Nieto pedía que se publiquen las listas de espera de pruebas diagnósticas, las que tienen que ver con todas las patologías, "además de esos colectivos que tanto nos importan como la diabetes y los problemas de ortovisión, productos costosos que sacaron en 2022 de la cartera del SAS". Eso junto, los implantes de las personas sordas.

Las propuestas de Adelante Andalucía incidían en "el respeto para las mujeres víctimas del cribado de cáncer de mama. ¿Qué ha pasado. Quién puede negarse a que se le investigue? Queremos que se publique todo y cuánta gente han contratado", reclamaba en sus propuestas de resolución.