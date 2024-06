Un joven de Huelva narra en Instagram su experiencia con su implante capilar: "He sido 25 personas diferentes"

Las redes sociales permiten compartir el día a día, creando una especie de diario digital abierto al público y en el que contar las historias más diversas, como la evolución de una cirugía capilar, con sus más y sus menos. Eso es lo que ha hecho el onubense Agu Ortiz (@aguortiz8) que lleva compartiendo los avances desde su operación.

Los más y los menos del injerto capilar

Agu Ortiz muestra su viaje desde el primer momento, explicando los pasos desde la extracción en la zona donante y el implante, así como los primeros cuidados. Algo muy útil para aquellas personas que busquen realizarse un procedimiento similar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Agu Ortiz (@aguortiz8)

Sin embargo, lo peor llega en el cuarto capítulo de su serie, que tuvo lugar entre unas 48 y 72 horas después de la operación y que se hizo viral. En esta fase del postoperatorio la hinchazón del rostro es notable y hace que parezca que ha sufrido una severa reacción alérgica, aunque según explica es un proceso normal que se produce porque "comienza a bajar la anestesia y con ello la inflamación", aunque como explica también en ese momento se concentraba en lo pómulos y que iría descendiendo hasta ser eliminada a través de la orina.

"Sé hay que tener muy poca vergüenza para subir esto, pero es que yo no tengo ninguna", así es como empieza su vídeo. En él puede verse como Agu Ortiz tiene la cara muy hinchada y la forma en la que va cambiando a lo largo de los primeros días de postoperatorio, dejándolo casi irreconocible. "Hoy me he sentido 25 personas diferentes" dice en el vídeo, en el que también demuestra que pese a la hinchazón no pierde el sentido del humor. "Parezco un sicario chungo", dice en relación a su aspecto, que llega estar tan hinchado que al apoyar las manos en la sien se quedaban las marcas de los dedos. "Lo importante: no me duele nada y nos estamos echando unas risas", sentenciaba, un humor que los comentarios han compartido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Agu Ortiz (@aguortiz8)

No es hasta el séptimo capítulo cuando dice amanecer "siendo humano" y con la hinchazón ya casi desaparecida, mientras sigue enseñando también los delicados cuidados que hay que llevar a cabo tras la operación, desde no poder dormir tumbado durante los primeros días, tener que hidratar la zona con un pulverizador cada cierto tiempo, hasta cómo han de ser los lavados de las zonas donante y los injertos para que no haya problemas o información sobre los medicamentos que se deben tomar durante el postoperatorio y sus efectos. Cosas que deben tener en cuenta aquellas personas que deseen pasar por quirófano para someterse a este tipo de cirugías.