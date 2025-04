Una joven da a luz en la recepción de un hotel de Málaga durante el apagón: "Nunca habíamos asistido a un parto"

El apagón que sumió a España en la oscuridad, ha dejado tras de sí una buena cantidad de anéctodas. Entre ellas, la de una mujer que ha dado a luz en la recepción de un hotel de Torremolinos, en Málaga. Así lo ha dado a conocer Canal Sur, a través de una pequeña intervención de la directora del complejo hotelero, Isabel, en la que se han podido conocer algunos detalles.

Los hechos han tenido lugar en el Hotel Puente Real de la localidad malagueña sobre las tres de la madrugada y el protagonista de esta historia es Arturo, el recepcionista que ha asistido a la madre durante el parto. En una noche marcada por la incertidumbre, la desconexión y el colapso de algunos servicios básicos, ha trascendido esta asombrosa hazaña, un alumbramiento en medio de la oscuridad.

Un parto en el Hotel Puente Real Torremolinos durante el apagón

"Me llamaron por la mañana temprano para contarme lo que había ocurrido y no daba crédito", cuenta Isabel en el programa. "En un hotel ocurre prácticamente de todo, pero nunca habíamos asistido a ningún parto". Todo comenzó cuando una huésped veinteañera se dirigió a la recepción después de haber roto aguas. En ese momento, el recepcionista trató de llamar a un taxi y al 061, pero no dio tiempo y la joven acabó dando a luz en el jardín.

Durante su breve intervención, la directora comenta que es habitual impartir formaciones específicas en el hotel para que todo el persona sepa cómo asistir a los clientes en caso de necesidad. "Esta situación ha puesto de manifiesto que es algo necesario", recalca. Sin embargo, este era el primer mes de trabajo de Arturo y todavía no había recibido ninguna de estas acciones formativas, aunque sí cuenta con experiencia en la recepción nocturna.

El recepcionista del hotel pudo practicarle una RCP al bebé

Ahora bien, independientemente de estas sesiones, el recepcionista fue capaz de realizar una actuación que tal vez le haya salvado la vida al recién nacido. Como han explicado en Canal Sur, se trata de un bebé prematuro, de unas 30 semanas, que llegó al mundo sin pulso, por lo que fue necesario practicarle maniobras de RCP. Algo que Arturo pudo hacer siguiendo las indicaciones del 061 en todo momento.

Poco después, los servicios de emergencias y la Policía Nacional se personaron en el lugar para trasladar a la madre y al babé al Hospital Materno Infantil, que fueron escoltados por el cuerpo de seguridad, evitando así largas esperas para acceder al complejo sanitario. "La última noticia es que sigue con vida, aunque no sabemos el pronóstico", aclara el presentador.