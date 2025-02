Juanma Moreno alerta de la desinformación y el riesgo de las democracias ante el Comité Europeo de las Regiones

Por aclamación y entre sonrisas el presidente de la Junta, Juanma Moreno ha sido elegido este jueves para copresidir durante cinco años el Comité Europeo de las Regiones junto a la socialista húngara Kata Tütto, con la que se turnará la presidencia de dicho órgano consultivo. Moreno será presidente a partir de 2027 para que, según ha explicado, no interfiera en el año electoral en Andalucía y no se le pueda acusar de fines partidistas. En su primera intervención en Bruselas, Moreno ha pedido consenso y diálogo y ha querido poner el foco en dos asuntos clave para el futuro de Europa que afecta directamente a todos los territorios que la conforman. Así, ha pedido "reforzar las democracias, uno de los pilares claves de la UE" ante las crecientes "voces antieuropeas" y la "máquina de la desinformación que es utilizada espuriamente por algunas fuerzas para desestabilizar y destruir la Unión Europea", de manera que hay que "dar la batalla contra esas voces de la desinformación".

En este sentido, no ha tenido empacho en censurar la política de Estados Unidos y los "populismos emergentes". "Necesitamos una Europa unida, estable y que tiene que tener muy bien definidos sus objetivos de presente y de futuro y firmeza a la hora de tomar decisiones", ha dicho Moreno, para quien Europa también tiene que ser "autónoma; libre y democrática; fuerte y segura, y próspera y competitiva", ha dicho en su primera intervención ante el pleno de este órgano.

Poder de decisión

También ha llevado hasta Bruselas asuntos que afectan directamente a las regiones del Sur, empezando por Andalucía. Juanma Moreno se ha referido a los efectos que causa el cambio climático como la sequía reclamando que hay que garantizar el agua a todos los territorios, un problema que ahora afecta al Sur pero que se puede ir extendiendo hacia el norte. En su opinión, hay que plantear una gestión integral del agua así como medidas que puedan paliar posibles desastres naturales como la dana que azotó Valencia.

Moreno también se ha referido a la necesidad de avanzar en un modelo de migración ordenada y regular y luchar contra las mafias que trafican con personas, pidiendo recursos "materiales y financieros" para las regiones y localidades, que son las que comienzan la integración de estas personas.

Kata Tütto

Antes que Juanma Moreno ha intervenido ante el pleno del Comité de las Regiones Kata Tütto quien ha defendido que el futuro de la Unión Europea "no se decide en Bruselas, lo deciden en las regiones, los líderes locales". Ha señalado que las regiones son "estabilizadores verticales" en un momento en el que "cada vez hay más incertidumbre" y ha garantizado que ella no ignorará "el sufrimiento real de las personas de todos los territorios de la UE". Ha citado la política de cohesión, la "mas estabilizadora de la UE", que en su opinión debe "recalibrarse" constantemente y que no se puede centralizar o controlar "en exceso" porque "se vuelve rígida y puede fracasar". Según Tutto, es necesario "que nadie se quede atrás" porque "la UE no es una máquina centralizada", sino que es "una red", que depende de líderes conectados "a todos los niveles: local, regional, nacional".