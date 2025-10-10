La Junta confirma que ha llamado a todas las afectadas por los retrasos en el cribado del cáncer de mama

"Estamos en un momento con problemas" ha dicho este viernes Antonio Sanz, consejero de Salud de manera interina, tras reunirse en el Palacio de San Telmo junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, con el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos para escuchar sus propuestas sobre la delicada situación de la sanidad andaluza. Y el representante de los profesionales, Alfonso Carmona, ha pronunciado unas palabras con una importante carga de profundidad, "es la primera vez en los últimos catorce meses que nos han escuchado". Tras reunirse con los médicos, han mantenido un encuentro con los dirigentes de la Asociación Española contra el Cáncer en Andalucía AECC.

El consejero de Salud ha sido rotundo respecto a los posibles fallecimientos de alguna mujer en esta espera, "no nos consta ningún fallecimiento en las personas que están a la espera", ha afirmado explicando que el Gobierno andaluz está dando pasos en la resolución de los errores en el cribado del cáncer de mama y ha confirmado que el SAS ya ha llamado a las dos mil mujeres afectadas y que antes del 30 de noviembre, como se había prometido, todas habrán tenido una cita y se habrá iniciado el procedimiento médico correspondiente. Esto significa que se habrá descartado el tumor maligno o se habrán dado los pasos médicos correspondiente en el caso de que el resultado haya sido positivo. "Es evidente que puede haber alguna incidencia de personas a las que no hayamos podido localizar, pero serán menores", ha dicho Sanz.

Asimismo ha informado de que se ha puesto en marcha una comisión de coordinación de todos los hospitales andaluces para verificar el seguimiento del plan de choque del cáncer de mama, se ha nombrado a 32 coordinadores de referencia en las unidades de mama. El objetivo es "evitar distorsiones" y mantener un control permanente de que estos cribados se hagan correctamente. En este sentido ha destacado la importancia de la Inteligencia Artificial para la detección de los tumores más difíciles. Así, a lo largo de 2026, el SAS extenderá el programa piloto con IA que se ha desarrollado en Córdoba para ayudar a los radiólogos con una inversión de 3,7 millones de euros. "El objetivo es optimizar la carga asistencial y mejorar la tecnología disponible con precisión diagnóstica".

Diálogo

Antonio Sanz también se ha referido a la búsqueda de un nuevo consejero de Salud y ha afirmado que él continuará realizando ese trabajo hasta que el presidente elija a una persona adecuada para el puesto y ha destallado que su principal característica debe ser "el diálogo, el diálogo y el diálogo". Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Alfonso Carmona, ha señalado que la reunión con el presidente ha sido "fructífera" y que la solución a los problemas en materia de salud pasan por "dialogar y dialogar" de forma que las "mejores ideas" se pongan en marcha, y por ello, este encuentro va a suponer "un antes y un después".

En este sentido, han entregado un documento con 17 puntos para su debate y que pasan por mejorar las retribuciones y condiciones de los facultativos, "sobre todo de los tutores de los MIR para que tengan tiempo de enseñarles", asimismo, ha puesto especial énfasis en las plazas de difícil cobertura y ha insistido en mejorar los centros de salud: "El 90% de los problemas pueden resolverse en los centros de salud pero deben tener ecógrafos, capacidad para hacer análisis, y pruebas radiológicas".

Polémica política

El consejero andaluz ha tratado de evitar la polémica política que está rodeando a la crisis del cribado del cáncer de mama; "habrá quien considere" que la actual crisis "es una oportunidad política para desgastar o para hacer política con la salud de las personas", pero ha avisado de que por parte del Gobierno andaluz no van a "perder un segundo en distraernos en cuestiones políticas, y mucho menos electorales".

"Creo que lo que se merecen las personas afectadas, sus familias y, por supuesto, los profesionales también, es que tomemos medidas, que reaccionemos, que ofrezcamos soluciones y que demos garantías por parte del Gobierno tanto de apoyo a los profesionales como de soluciones a las personas afectadas", ha abundado Antonio Sanz para aseverar a continuación que "eso es a lo que le dedicamos desde luego las 24 horas del día, y no nos vamos a distraer en absolutamente nada más".