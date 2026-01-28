La Junta pedirá este año a los bancos 3.818 millones de euros para pagar deuda pendiente

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Hacienda la formalización de varias operaciones de endeudamiento en los mercados financieros por un total de 3.818 millones de euros para todo el año 2026. Una cantidad que se va a destinar a amortizar los vencimientos antiguos de deuda pendientes de la comunidad autónoma y a financiar la devolución de las liquidaciones negativas del sistema de financiación autonómico de los años 2008 y 2009.

Así, 3.595.113.820 euros se piden a los bancos para amortizar deuda antigua, lo que significa que destinan a abonar vencimientos de deuda de la Comunidad Autónoma; es decir, a refinanciarla. Y otros 223.261.680 euros van destinados a hacer frente a la devolución de las liquidaciones negativas del sistema de financiación autonómico de los años 2008 y 2009. Estos préstamos se firman tras recibir la correspondiente autorización del Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre. A lo largo del año, la Junta sacará dos o tres emisiones de deuda a los mercados hasta cubrir el total del dinero autorizado, siempre con información al Ministerio de Hacienda.

La consejera de Hacienda, Carolina España, defiende que estas operaciones se llevan a cabo fruto de la "solvencia financiera" de la comunidad autónoma, lo que permite tener autonomía financiera y no depender del plan de ayudas del Estado como sucede a otras comunidades autónomas. "Cuando llegamos al Gobierno de la Junta nos encontramos una hacienda quebrada, en déficit y que no cumplía ninguna regla fiscal, en este tiempo hemos dado los pasos acertados para que la región pueda caminar por si sola y recurrir a los mercados para autofinanciarse. Algo que es posible porque hoy Andalucía es solvente".

La amortización de la deuda

Desde el Gobierno andaluz explican que el objetivo de estas operaciones no es amortizar la deuda pública de la Junta, que sigue establecida en unos 40.000 millones de euros; según sus datos, ningún gobierno está amortizando sus créditos, una medida que sólo se tomaría "en el caso de que Europa obligase a ello, lo que no es el caso" . Se trata de utilizar un mecanismo que permite ampliar los plazos de pago y lograr unas condiciones más ventajosas para las arcas públicas de la comunidad autónoma, según entienden los responsables del Ejecutivo autonómico.

Según los datos del Gobierno andaluz, entre los años 2011 y 2018, la Junta de Andalucía incrementó su deuda en 20.646 millones de euros, un 140%. Así, en el año 2011, la deuda pública de Andalucía era de 14.793 millones de euros, mientras que en 2018 la cifra ascendió a 35.439 millones de euros.

Autonomía financiera

Una de las principales novedades para este ejercicio es que la Comunidad Autónoma de Andalucía se va a financiar exclusivamente a través de los mercados financieros, siendo la primera vez que esto ocurre, sin acudir parcialmente a los mecanismos de financiación que ofrece el Estado, como el Fondo de Liquidez Autonómico, FLA, o el Fondo de Facilidad Financiera, como se había venido haciendo desde 2018, cuando la Hacienda andaluza volvió a los mercados y combinó ambas fórmulas de financiación. "Lo hemos logrado gracias a que Andalucía hoy es atractiva por los mercados gracias a su buena gestión", ha explicado Carolina España.

En estos años, la comunidad ha ido reduciendo la dependencia de los fondos del Estado para las Comunidades Autónomas, pasando de los más de 4.000 millones de euros en 2018 a 737,5 millones de euros en 2025.