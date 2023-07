La lista de municipios de Andalucía con restricciones de agua crece constantemente

La lista de municipios andaluces con restricciones en el suministro de agua no para de crecer. La falta de abastecimiento que sufren estas localidades como consecuencia de la sequía se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ayuntamientos, que trabajan para modificar su planes de sequía e instaurar medidas que les permita ahorrar el máximo de agua posible.

Actualmente, más de cien municipios de Andalucía sufren incidencias en el suministro. De esta cifra, los vecinos de 27 de ellos no tienen agua potable y 14 localidades sufren cortes de agua nocturnos de manera diaria. Las provincias de Málaga, Córdoba y Huelva son las más afectadas.

La situación de los embalses andaluces se agrava semana tras semana. En los últimos días, los pantanos de Andalucía han sufrido una bajada de sus reservas en 60 hectómetros cúbicos, lo que supone la mayor rebaja semanal en lo que va de año. Esta situación ha dejado a los embalses con 3.130 hm3, es decir, al 26,1% de su capacidad total. Según informa la Junta de Andalucía, actualmente hay 855 hm3 menos de agua embalsada que hace justo un año.

Las provincias con mayor déficit de hídrico son Almería, cuyos pantanos están al 15%, y Córdoba con el 17,5%. Sin embargo, esta semana donde más ha disminuido el nivel de agua embalsada ha sido en Sevilla, Granada y Cádiz, donde desciende casi un punto. Los pantanos de estas provincias se encuentran al 33, 32 y 24%, respectivamente, según informó esta semana la Junta de Andalucía.

Las principales medidas aprobadas en bandos municipales para concienciar a los vecinos pasan por no poder llenar las piscinas, no regar jardines o no poder baldear calles y plazas, al menos con agua potable.

En otros núcleos de población con una situación más grave se ha optado directamente por el corte parcial o total del suministro, como es el caso de Aracena y siete municipios más en la provincia de Huelva y en Vélez Málaga y algunos de los pueblos de la Axarquía malagueña.

La situación en el Valle de los Pedroches y la comarca del Guadiato, en la provincia de Córdoba, es aún más crítica, ya que los vecinos de estos municipios llevan dos meses sin agua potable. El embalse de la Colada, del cual se abastecen estos municipios, ha bajado de nivel y su agua no cumple los parámetros de calidad exigidos para su consumo humano.

Además, en zonas costeras de Málaga y Cádiz, como Rincón de la Victoria, Tarifa, Vejer, Rota y Chipiona, las duchas y grifos de las playas se han quedado sin agua para ahorrar ante la escasez.

Sin agua potable en Córdoba

La delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba declaró a mediados de abril no apta para el consumo humano el agua que abastece a todo el norte de la provincia cordobesa debido a que se han encontrado valores superiores de carbono orgánico a los límites establecidos. Esto afecta al embalse de La Colada y también al trasvase que se realiza hasta Sierra Boyera.

Alrededor de 80.000 habitantes de los municipios de Los Pedroches y el Alto Guadiato no pueden desde entonces utilizar el agua para beber ni cocinar, aunque sí pueden hacerlo, por ejemplo, para ducharse.

Las autoridades no consideran esta medida una restricción como consecuencia directa de la sequía, puesto que los vecinos de estas zonas sí tienen agua, pero no potable. Pero uno de los motivos que ha ocasionado que este agua embalsada no sea apta para el consumo humano es el bajo nivel del pantano debido a la falta de lluvia.

Casariche, el primer pueblo de Sevilla con cortes de agua

Casariche, en la Sierra Sur de Sevilla, se ha convertido en el primer municipio de la provincia en sufrir cortes de agua diarios este verano. Según informa el Ayuntamiento de Casariche, los cortes de este suministro comenzaron la noche del miércoles 5 de julio y se repetirán todos los días desde las diez de la noche hasta las seis de la mañana "hasta nuevo aviso".

Por otro lado, y con anterioridad, en octubre, la provincia de Sevilla entró en estado de alerta por sequía. Ese mismo mes, los 43 municipios cuyo suministro está gestionado por las empresas Emasesa y Aljarafesa aprobaron una serie de restricciones. Entre las principales medidas destacan la prohibición de usar agua potable para el riego y baldeo de calles, plazas o recintos públicos o privados, zonas verdes o jardines y llenado de piscinas.

"Se suprimen los consumos de uso ornamental, recreativo y cualquier otro que no sea esencial, apelando a la ciudadanía a hacer un uso racional, responsable y solidario de un bien escaso como es el agua, confiando en que este esfuerzo colectivo nos permita alcanzar un objetivo de ahorro de un 5% en el consumo, a fin de preservar las reservas actuales", apuntan desde Aljarafesa.

Los municipios afectados son Sevilla, Alcalá de Guadaíra, Alcalá del Río, Camas, Coria del Río, Dos Hermanas, El Ronquillo, La Puebla del Río, La Rinconada, Mairena del Alcor, San Juan del Aljarafe, El Garrobo, Albaida de Aljarafe, Almensilla, Aznalcázar, Aznalcóllar, Benacazón, Bolullos de la Mitación, Bormujos, Carrión de los Céspedes, Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo, Espartinas, Gelves, Gerena, Gines, Guillena, Huévar del Aljarafe, Isla Mayor, La Algaba, Mairena del Aljarafe, Olivares, Palomares del Río, Pilas, Salteras, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Tomares, Umbrete, Valencina de la Mayor, Santiponce, Tomares, Umbrete, Valencina de la Concepción, Villamanrique de la Condesa y Villanueva de Ariscal.

La zona de Huelva donde más llueve, sin agua

El mapa de la sequía en Huelva resulta paradójico, ya que es en la zona donde más llueve de toda la provincia, en la Sierra de Aracena, donde se contabilizan ya un total de siete municipios (y una pedanía) con restricciones parciales o medidas especiales para tratar de suplir los problemas de abastecimiento.

La crítica situación en algunos de estos municipios se prolonga desde hace meses, aunque el calor de las últimas semanas y el descenso de las reservas la ha agravado, impidiendo además que se pongan en marcha servicios propios de la época como las piscinas.

Los cortes nocturnos en el abastecimiento comenzaron en abril. Cumbres Mayores, Santa Olalla del Cala, Cala fueron los primeros municipios afectados. Luego se sumaron Cañaveral de León e Higuera de la Sierra. El 29 de junio, la empresa Giahsa comunicó la incorporación de Cortelazor a esta lista. Y esta misma semana lo han hecho Aracena y su pedanía de Jabuguillo.

Los horarios de limitación del suministro son diferentes en cada uno de estos municipios. La mayoría de ellos sufren el corte de 1:00 a 6:00, pero hay otros como Santa Olalla del Cala donde la restricción va desde las once de la noche hasta las ocho de la mañana.

Cortes de agua y playas sin servicio de ducha en Málaga

La prohibición del baldeo de calles, aceras y fachadas, del llenado o rellenado de piscinas, del uso de fuentes ornamentales sin circuito cerrado y duchas y surtidores públicos o el corte del agua durante la noche son algunas medidas que se han tomado en distintas localidades de la provincia de Málaga. Hay municipios que se han visto obligados a instaurarlas para poder cumplir con la reducción de agua para abastecimiento que la Junta de Andalucía aprobó en la última comisión de sequía. En otras, han aprobado o modificado sus planes de medidas para el ahorro del agua potable tras la declaración de su localidad como territorio en situación de excepcional sequía.

Las zonas que ya tienen restricciones o han modificado sus planes y las medidas entrarán en vigor próximamente son Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria, Cártama, Benalmádena, Alhaurín de la Torre, Coín, Iznate, Almáchar y El Borge. En esta misma línea, la empresa pública de aguas Acosol, dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ya informó a finales de junio que estaba trabajando para activar medidas de ahorro de agua con la intención de reducir la demanda al menos un 10%.

En Vélez-Málaga las restricciones empezaron hace unos días. La empresa concesionaria del servicio potable en el municipio, Aqualia, decidió que iba a cortar el suministro entre las 23:30 y las 6:30 cada día para poder garantizar el abastecimiento en verano.

En Rincón de la Victoria, el martes comenzó a limitarse el uso de agua potable en el riego de jardines, parques, el baldeo de calles y el llenado o rellenado de piscinas privadas. Además, estas medidas también se suman al cierre de las duchas de las playas, implementado desde el 1 de agosto del año anterior, y al cierre de los lavapiés.

El municipio de Iznate también ha tomado medidas para hacer frente a la sequía. Una de ellas es el corte del suministro de agua de abastecimiento en las áreas dispersas del municipio desde las 22:00 hasta las 10:00 del día siguiente, con el objetivo de reducir el consumo al menos en un 20%. Y en Almáchar y El Borge, los cortes son de 00:00 a 7:00 horas.

En Cádiz, sin servicios de ducha en las playas

Sin previsión de llegada de lluvias y en riesgo por altas temperaturas, varias localidades gaditanas ya han empezado a poner restricciones al agua de cara al verano. Una de estas medidas son en las playas. Los municipios de Rota, Tarifa, Chipiona, Vejer de la Frontera, La Línea de la Concepción, Los Barrios y San Roque limitan o no tienen servicio de duchas este verano en sus playas como medida de ahorro de agua.

La provincia gaditana tiene sus pantanos en torno al 24% de su capacidad, según los últimos datos ofrecidos por la Red de Hidrosur. Por este motivo, el Ayuntamiento de Tarifa anunció este miércoles que restringe el riego de jardines y zonas verdes, así como el llenado de piscinas en la zona de Atlanterra y en la urbanización El Cuartón, además de limitar el uso de las duchas repartidas por el litoral tarifeño con un horario específico: de doce de la mañana a nueve de la noche.

El Ayuntamiento de La Línea también ha suspendido desde el 3 de julio el servicio de duchas en las playas y el de Los Barrios ha restringido esta semana este mismo servicio en la playa de Palmones. Sólo estará en funcionamiento de 14:00 a 16:00 y de 19:00 a 20:30. De esta manera, según el Consistorio, se evita un despilfarro de agua.

Los demás municipios gaditanos mencionados han suspendido totalmente este servicio.

Primeras medidas en la provincia de Granada

Los ayuntamientos de Albolote y de Vegas del Genil han sido dos de los primeros de la zona Occidental del área metropolitana de Granada que han implantado medidas restrictivas debido a la situación de emergencia que se registra en el Subsistema Cubillas-Colomera-Deifontes.

Ambas localidades han emitido sendos bandos firmados por sus respectivos alcaldes en el que toman algunas medidas restrictivas sobre la población, a la que piden concienciación sobre la situación de sequía que se registra en esta zona.

Algunas de las medidas impuesto son la prohibición del lavado de vehículos fuera de establecimientos autorizados, el llenado de piscinas que no tengan en funcionamiento un sistema de recirculación o depuración o el riego o baldeo de calles y aceras. También se prohíbe el riego de jardines y zonas verdes, limitando únicamente a supervivencia de árboles y plantas y exige hacer un uso responsable del agua potable y restringir consumos no esenciales.

Lista de municipios afectados por provincia

Córdoba

Bélmez

Dos Torres

Hinojosa del Duque

Belalcázar

Añora

Cardeña

Conquista

El Guijo

Fuente de la Lancha

Pedroche

Pozoblanco

Santa Eufemia

Torrecampo

Villanueva del Duque

Villanueva de Córdoba

Villaralto

Espiel

Fuente Obejuna

La Granjuela

Los Blázquez

Obejo

Peñarroya-Pueblonuevo

Valsequillo

Villaharta

Villanueva del Rey

Villaviciosa de Córdoba

Alcaracejos

Montilla

Lucena

Sevilla

Casariche

Sevilla

Alcalá de Guadaíra

Alcalá del Río

Camas

Coria del Río

Dos Hermanas

El Ronquillo

La Puebla del Río

La Rinconada

Mairena del Alcor

San Juan de Aznalfarache

El Garrobo

Albaida del Aljarafe

Almensilla

Aznalcázar

Aznalcóllar

Benacazón

Bollullos de la Mitación

Bormujos

Carrión de los Céspedes

Castilleja de Guzmán

Castilleja de la Cuesta

Castilleja del Campo

Espartinas

Gelves

Gerena

Gines

Guillena

Huévar el Aljarafe

Isla Mayor

La Algaba

Mairena del Aljarafe

Olivares

Palomares del Río

Pilas

Salteras

Sanlúcar la Mayor

Santiponce

Tomares

Umbrete

Valencina de la Concepción

Villamanrique de la Condesa

Villanueva del Ariscal

Huelva

Aracena

Jabuguillo

Cortelazor

Santa Olalla del Cala

Cala

Cumbres Mayores

Cañaveral de León

Higuera de la Sierra

Málaga

Vélez-Málaga

Iznate

Almáchar

El Borge

Torre del Mar

Alhaurín de la Torre

Coín

Cártama

Benalmádena

Marbella

Ronda

Rincón de la Victoria

Granada

Albolote

Vegas del Genil

Cádiz