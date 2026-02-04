La lluvia deja más de un centenar de carreteras cortadas y a casi 3.800 personas sin luz en Andalucía

Un total de 110 carreteras, 11 de ellas de la red principal, permanecen cortadas o con algún tipo de afección por el temporal en Andalucía, donde cerca de 3.800 personas están sin fibra o suministro eléctrico debido a los efectos del temporal, para el que hay activados 300 efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME). El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha indicado que no se han registrado daños personales y que las provincias de Cádiz, en especial las zonas de Grazalema y el Campo de Gibraltar, junto a las de Málaga (Serrania de Ronda) y Jaén (zona de Villares, Puentes y Andújar) están siendo las más afectadas por el temporal.

De momento hay crecida de caudal en 19 cauces de ríos de Andalucía, seis de los cuales están en nivel rojo, mientras que los cortes de suministro eléctrico y fibra afectan actualmente a 3.798 personas en toda Andalucía, excepto en Almería. Son 53 los municipios afectados por esta incidencia, en especial en el Campo de Gibraltar, aunque la compañía suministradora está interviniendo para paliar la situación. Las lluvias y las crecidas también están afectando a la zona de la desembocadura del Guadiana en Huelva, con especial incidencia en los municipios de Ayamonte o El Granado, entre otros.

De las 110 carreteras andaluzas con corte total o afección de algunos de sus carriles de circulación, 38 pertenecen a la provincia de Cádiz y, del total, 11 son de la red principal, aunque ninguna de éstas últimas tienen corte total.

En cuanto a las suspensiones de los servicios ferroviarios, se han visto afectadas la media distancia entre Córdoba y Sevilla, todos los cercanías de Sevilla y el Avant en toda Andalucía, además del AVE Madrid-Sevilla y Málaga-Granada, mientras que no ha habido incidencias en los aeropuertos.

También está suspendido el tráfico marítimo en el Estrecho, toda vez que las navieras han decidido no navegar, por lo que se está llevando a cabo la reubicación, en el puerto de Algeciras (Cádiz), de todo el tráfico pesado en tránsito hacia Ceuta, Melilla y Marruecos.

Movilizada la UME

En cuanto a los efectivos desplegados por el Gobierno, el delegado ha explicado que son 300 miembros de la Unidad Militar de Emergencias los desplazados a Andalucía con 128 medios a su disposición y tres objetivos: la contención de residuos minerales en balsas, el apoyo al corrimiento de taludes que se puedan producir y el rescate acuático para zonas inundadas. De momento, la intervención de este contingente se ha centrado en San Roque con el reconocimiento de zonas afectadas, en Huelva, controlando los elementos portátiles en la desembocadura del río Guadiana para evitar riesgos en la navegación, en Aznalcóllar para el control de minerales en las balsas y en Grazalema, donde se han trasladado este mediodía.

En la provincia de Granada están también pendientes del desprendimiento de posibles taludes y paredes verticales que se puedan producir por colapso.

Además, un total de 2.371 efectivos de la Guardia Civil y 2.240 de la Policía Nacional están a disposición de las emergencias y ya han participado en los más de 3.000 desalojos llevados a cabo desde anoche.

El delegado ha explicado que, según la Aemet, va a seguir lloviendo hasta el próximo fin de semana, cuando posiblemente entre un nuevo frente. Aunque en la jornada de este miércoles la intensidad de las lluvias puede disminuir algo a partir de esta tarde, "hay que mantener la vigilancia"