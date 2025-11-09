Miles de personas se manifiestan en defensa de la sanidad pública en las ocho provincias andaluzas

Miles de personas se han manifestado este domingo en las ocho provincias andaluzas en la concentración en defensa de la sanidad pública convocada por Marea Blanca, y los sindicatos UGT y CCOO, en la que los manifestantes, bajo el lema 'En defensa de nuestra Sanidad Pública', han exigido la dimisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a gritos de "Moreno, escucha, el pueblo está en la lucha". A la concentración de Sevilla se ha unido la asociación Amama.

A esta concentración han acudido dirigentes políticos como la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, o el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en Sevilla; y el coordinador General de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, en Málaga, que se han sumado a las protestas por los fallos en el cribado del cáncer de mama y en contra de la "privatización" del sistema sanitario andaluz.

En contexto, las organizaciones sindicales Satse y CSIF Andalucía han decidido finalmente no participar en esta concentración por "desacuerdos" con la organización de la misma, pese a que comparten "muchas de las reivindicaciones" y la preocupación por el "delicado estado actual de la sanidad pública".

El manifiesto con la que se convoca la protesta ha indicado que la sanidad andaluza atraviesa una "grave crisis", marcada por "un deterioro generalizado y planificado", que se manifiesta en "escándalos como los errores del programa de detección precoz del cáncer de mama, con consecuencias graves para muchas mujeres".

La citada información emitida por Marea Blanca, UGT y CCOO ha expresado que este "escándalo" no es más que "la punta del iceberg del deterioro de la sanidad pública andaluza", que ejemplifica "el fracaso de la política sanitaria del Gobierno andaluz".