Más de un millón de andaluces ya se han vacunado contra la gripe

Andalucía ha alcanzado un importante ritmo de inmunización en las primeras cinco semanas de la campaña 2025-2026 contra la gripe, con más de un millón de personas vacunadas, lo que representa un 28% de la población diana, según ha informado la Junta de Andalucía.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que este jueves visitó el Hospital Regional Universitario de Málaga, ha destacado que la campaña "transcurre a buen ritmo y sin incidencias destacables" y ha agradecido la responsabilidad de los ciudadanos y de los padres que han autorizado la vacunación de sus hijos. Además, ha informado que 460.885 andaluces también han recibido la vacuna contra el Covid-19.

La semana del 20 de octubre fue la de mayor actividad, con 293.004 dosis de gripe administradas. Por grupos de edad, 132.827 niños de 6 a 59 meses han sido vacunados, alcanzando una cobertura del 48,6% en este tramo, superior a la del año pasado (44,8%). La vacunación escolar en niños de 3 y 4 años, mediante vacuna intranasal, ha llegado al 64,2%.

Entre los mayores de 60 años, 660.128 personas se han vacunado frente a la gripe (29,8% de cobertura) y 476.435 mayores de 70 años han recibido la vacuna antigripal (41,9%), mientras que 310.884 también se han inmunizado frente a la covid-19 (25%). Los mayores de 80 años, vacunados desde el 14 de octubre, han alcanzado un 52,3% de cobertura frente a la gripe y un 32,9% frente a la covid-19.

La vacunación del personal sanitario y sociosanitario, así como de estudiantes en prácticas en centros residenciales y sanitarios, ha alcanzado a 36.674 profesionales. En centros residenciales de mayores y de discapacidad, un 86,9% de los internos se ha vacunado frente a la gripe y un 78,2% frente a la covid-19, manteniendo cifras similares a las del año anterior.

Por provincias, Almería presenta la mayor cobertura en residencias de mayores (87%), seguida de Córdoba (89,4%) y Sevilla (88,2%). Entre las embarazadas, 10.786 han recibido la vacuna antigripal (38,3%).

En cuanto al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), 30.439 lactantes menores de seis meses han sido vacunados, alcanzando una cobertura del 91,2%, con porcentajes superiores al 90% en todas las provincias.

La Junta de Andalucía subraya que la vacunación continúa siendo clave para proteger a los grupos más vulnerables y reducir el impacto de las enfermedades respiratorias durante la temporada invernal.