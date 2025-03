"No queremos más competencias del Estado, que nos dejen ejercer las que tenemos"

El Gobierno andaluz lo tiene claro. No quiere más competencias del Estado por más que desde el PSOE andaluz consideren que eso rompe el espíritu del 28-F al limitar el autogobierno. La portavoz de la Junta, Carolina España ha respondido airada este miércoles a las preguntas al respecto, "lo que queremos es que nos dejen ejercer las competencias que tenemos". Y por si quedaba alguna duda, ha dicho rotundamente que la Junta no quiere participar en la carrera por las competencias autonómicas que está propiciando las demandas de los partidos independentistas en Cataluña y en el País Vasco. "El Gobierno central lo que tiene que hacer es no despistarse, que no se descentre ante las nuevas peticiones y chantajes que sus socios vuelven a plantearle para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Las cuentas públicas están para atender a los ciudadanos, no para el clientelismo político".

Carolina España ha explicado que la Junta entiende que su manera de ejercer la autonomía que les concede el Estatuto es "bajando los impuestos a los andaluces" y tomando decisiones fiscales, una autonomía que no siempre ha respetado el Ejecutivo central. "Ejercemos nuestra autonomía con responsabilidad y lo que nos tienen que dejar es ejercerla, porque muchas veces, cuando hemos querido ejercerla, en el caso de algunos impuestos, nos lo han limitado" , ha indicado España, apuntando que el PSOE andaluz no hable "tanto de nuevas competencias y luego las que tenemos no nos las dejan ejercer con responsabilidad".

La portavoz de la Junta entiende que Andalucía ya tiene "bastantes competencias" y lo que tiene que hacer el Gobierno central es dar a la comunidad lo que se le "debe". "Lo que nos tienen que dar es un fondo transitorio de nivelación que compense la infrafinanciación y que nos permita poder ejercitar las competencias que ya tenemos atribuidas". Porque desde la Junta consideran que la condonación de la deuda que ha planteado el Ministerio de Hacienda no "aporta recursos". Desde el Gobierno andaluz reclaman los recursos económicos para las competencias que ya tiene la administración autonómica.

Asimismo, la consejera andaluza ha planteado al Gobierno central que se suma "a las rebajas fiscales de la Junta" en materia de vivienda si realmente quiere ayudar a que los jóvenes y los más vulnerables puedan acceder a una vivienda. "Lo tiene bien fácil, que que baje impuestos igual que nosotros lo hemos hecho", ha dicho España, quien ha apuntado que el Ejecutivo nacional es "más de exprimir el bolsillo de la gente".

"Nosotros ejercemos nuestra autonomía con responsabilidad, bajando impuestos para que el dinero se quede en el bolsillo de los ciudadanos (en este caso a la hora de hacer un importante desembolso, como es la adquisición de una vivienda), mientras que otros consideran que ejercer la autonomía es pedir el cien por cien de la recaudación, las competencias de inmigración o de policía".