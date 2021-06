Así será la nueva FP que retocará el 80% de los cursos actuales

España tiene un problema (entre muchos) que debe remediar cuanto antes. El sistema productivo no funciona y la base está en que el sistema educativo hace aguas...o al menos tiene varias fugas. la tasa de abandono es de las más altas de la UE, existe una elevada tasa de repetición, el dinero invertido no rinde, los resultados de las pruebas a los alumnos son mediocres en comparación con la media europea y el sistema educativo no está adaptado a la realidad del mercado.

El desempleo entre los menores de 25 años asciende al 37,7%, más del doble que la media de la eurozona. El resultado final, profesores desmotivados, alumnos frustrados, empresas perjudicadas. Para revertir esta situación desde el Ministerio de Educación llevan trabajando cierto tiempo en la futura ley de Formación Profesional, que pretende ser el eje sobre el que se vertebre el futuro laboral y que retocará el 80% de los cursos actuales.

Según el texto al que ha tenido acceso EL PAÍS y que hoy pasa por el Consejo de Gobierno, en esta nueva hoja de ruta que se marca el gobierno la empresa tomará especial protagonismo, adoptando un rol de co-responsabilidad en la andadura del alumno hacia el mercado laboral. La norma, que la ministra de Educación, Isabel Celaá, lleva este martes al Consejo de Ministros en primera lectura, contará con una inyección de fondos de más de 5.000 millones de euros, unos 2.000 de ellos procedentes del Fondo de Recuperación y Resiliencia.

Y concederá más competencias al entorno empresarial, tanto en materia de diseño de los cursos como en la evaluación de los alumnos. Un primer paso que derive en un engranaje mucho más productivo en el plano laboral, terminando con el excesivo tiempo destinado a tareas administrativas, germen de la baja productividad de las empresas españolas y de pérdidas millonarias para la economía del país.

España necesita mano de obra cualificada y está desbordada de perfiles universitarios sobrecualificados para rendir en los puestos que las empresas desean cubrir y son imprescindibles para que el engranaje funcione correctamente. Entrando en material bajo el paraguas de un símil hiperbólico miles de jóvenes hablan varios idiomas pero pocos son capaces de colgar un cuadro en sus respectivas casas o ayudar a un empresario a reconstruir el hardware de un ordenador.

Así, según un estudio de Adecco, ocho de cada diez directores de recursos humanos reconoce tener problemas a la hora de reclutar talento para su compañía. Los puestos más demandados siguen siendo los perfiles técnicos y/o con titulación de FP asociados al desarrollo de la industria. Y también son los más difíciles de cubrir.

Acercar la empresa a la escuela ayudará a iniciar el proceso de selección desde el mismo momento en el que el alumno ponga su primer pie en el grado de FP que desee cursar, con el tutor del centro y un tutor de la empresa interconectados, junto a un Consejo General de Formación Profesional ejerciendo de supervisor para que las normas se ejecuten y tanto el alumno como el sector productivo se vean beneficiados, más allá de la mejora económica de la empresa, que debe producirse con la mejora del proceso.

Los títulos y la experiencia

Más de 11 millones de personas trabajan en España sin titulo que acredite sus competencias pero sí con un alto grado de experiencia desarrollando funciones concretas. La nueva ley de FP permitirá, con las ayudas de las empresas, recalificar a los trabajadores

Esto se trata, sin lugar a dudas, de un nuevo estímulo para trabajadores en vigor, que por fin verán valorado su trabajo durante años, y para las pequeñas y medianas empresas, que tienen ante sí la posibilidad de conseguir atraer a profesionales de sus respectivos sectores para mejorar el tejido productivo.

Y es que a nadie se le escapa que en este cambio de época que estamos viviendo, donde la transformación digital y los procesos de innovación avanzan con celeridad, articular los mecanismos necesarios para que las Pymes tengan acceso directo a estos alumnos que están recibiendo la formación directa que necesitan para sus empresas puede suponer el despegue definitivo para adaptarse a las necesidades del mercado y obtener éxito empresarial.

Escolarización en FP en Andalucía

Andalucía abre el plazo para solicitar plaza para el próximo curso 2021/2022 en 186 titulaciones diferentes de Formación Profesional, pertenecientes a 23 familias profesionales y repartidas entre la formación profesional básica, los ciclos formativos de grado medio, los ciclos formativos de grado superior y los cursos de especialización.

A disposición de los estudiantes hay distintas modalidades para cursarlas: Presencial, semipresencial, a distancia, por cursos, por asignaturas sueltas y de forma dual.

Este curso se puede solicitar plaza en una de estas 7 ofertas: