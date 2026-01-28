Nuevas depuradoras por 65 millones de euros para catorce municipios de Sevilla, Córdoba, Almería y Granada

El canon de mejora que pagan los usuarios en los recibos del agua va a pagar las cuatro nuevas depuradoras que se van a construir en Sevilla, Córdoba, Almería y Granada por un importe de 65 millones de euros. Unas depuradoras que van a afectar a 14 municipios y que garantizarán el cumplimiento de la normativa europea, estatal y autonómica en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales. El consejero de Agricultura y Agua, Ramón Fernández-Pacheco, ha informado de que estas infraestructuras hidráulicas evitarán sanciones millonarias e impulsarán el desarrollo equilibrado y ordenado del territorio. Además, contribuirá a reforzar la seguridad jurídica de las entidades locales afectadas y la calidad de vida de los ciudadanos.

Sevilla

En la provincia de Sevilla se van a realizar dos obras de depuración por más de 34 millones de euros que afectan a tres localidades. Por un lado, se invertirán casi 24,3 millones de euros en la construcción de una nueva agrupación de vertidos y una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) para los municipios de Villanueva del Río y Minas y Tocina, así como para el núcleo de Los Rosales dependiente de esta última localidad. A esto se suma la contratación de la obra para poner en servicio una nueva agrupación de vertidos y una EDAR en Montellano con una inversión superior a diez millones de euros. En ambos casos, los proyectos contemplan la instalación de tuberías para aguas residuales, estaciones de bombeo y canalizaciones de vertidos.

Córdoba

Las agrupaciones de vertidos y las nuevas depuradoras van a dar servicio a Encinas Reales, a Moriles y a la pedanía de Navas del Selpillar (Lucena). En cuanto al presupuesto, la previsión es invertir más de 14,5 millones de euros y entre las acciones a poner en marcha se encuentra la construcción de tuberías y canalizaciones para aguas residuales y de las estaciones de bombeo necesarias para transportar los vertidos hasta la nueva EDAR para su tratamiento.

Almería y Granada

En las provincias de Almería y Granada se pondrán en marcha colectores que recogerán vertidos de seis localidades almerienses (Almería, Níjar, Adra, Paterna del Río, Laujar de Andarax y Padules) y dos municipios granadinos (Víznar y Alfacar). Se trata de cuatro lotes de obras que conllevan una inversión que roza los 16 millones de euros dividida en cuatro lotes de contratación.

En el caso del primero, la Junta contempla 4,8 millones de euros para agrupar los vertidos de aguas residuales de los núcleos de La Almadraba de Monteleva y La Fabriquilla (pertenecientes a la capital y Níjar) y mejorar su tratamiento posterior. Además, esta obra supone también una mejora en la depuración de los vertidos de los núcleos almerienses de Cabo de Gata, Ruescas y Pujaire con una nueva conducción que los traslada hasta la actual EDAR Este de Almería, situada en El Toyo.

El segundo lote cuenta con 2,8 millones de euros en la puesta en marcha de colectores de los núcleos de Al Alcazaba y Guanios, dependientes de Adra; y el tercero supera los 630.000 euros de inversión para agrupar los vertidos de Paterna del Río, Laujar de Andarax y Padules. El último de estos lotes afecta a obras por valor de 7,7 millones de euros para conectar Víznar y Alfacar con la EDAR de los Vados, ubicada en Granada.

A todas estas obras se suma otro contrato por 36,2 millones de euros para aumentar la capacidad de la EDAR de Huelva que no sólo va a beneficiar a la capital sino también al polo químico, el parque empresarial y el polígono industrial, según ha explicado el consejero de Agua, Ramón Fernández-Pacheco.