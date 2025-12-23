Ocho helicópteros para la Agencia de Emergencias de Andalucía

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía dos contratos, con una inversión global de 33.656.250 euros, para reforzar el dispositivo Infoca con una flota aérea especializada en la extinción de incendios forestales, así como la implantación de un servicio integral de rescate, salvamento y apoyo a emergencias en el entorno natural.

La primera de estas autorizaciones corresponde al servicio de apoyo a la lucha contra incendios forestales mediante aviones anfibios ligeros y helicópteros ligeros para las campañas de 2026, 2027 y 2028. Este contrato cuenta con un presupuesto de 19.384.500 euros y contempla seis aeronaves en total. En concreto, se dispondrá de cuatro aviones anfibios ligeros destinados al lanzamiento de agua y dos helicópteros ligeros que, además de las labores de extinción, podrán realizar de forma excepcional el transporte de personal especialista y vuelos de reconocimiento o vigilancia bajo la dirección técnica del operativo. El acuerdo prevé una duración inicial hasta finales de 2028 con posibilidad de prórroga por dos años adicionales.

El Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a un segundo expediente por importe de 14.271.750 euros para el servicio de rescate, salvamento y apoyo a emergencias en el entorno natural y apoyo a la lucha contra incendios entre los años 2026 y 2031. Esta contratación representa un avance significativo al incluir como novedad una prestación específica de rescate y salvamento que no contaba con referente contractual previo.

El servicio se prestará mediante dos helicópteros polivalentes de configuración multimisión que operarán durante 60 meses con sus tripulaciones, dotaciones y medios auxiliares. Una de estas unidades tendrá una configuración principal centrada en salvamento y rescate (SAR) y emergencias varias. La segunda de ellas tendrá una configuración principal centrada en misiones de lucha contra incendios y apoyo al Equipo de Mando de Incendios Forestales.

Ambas inversiones garantizan una respuesta inmediata y coordinada ante situaciones de riesgo en el medio natural andaluz. Las aeronaves no solo participarán en la extinción directa mediante descargas de agua o retardante, sino que también desempeñarán funciones críticas de Protección Civil. Entre estas labores destacan la vigilancia de zonas costeras, el seguimiento de vertidos, el aprovisionamiento de núcleos de población que queden incomunicados y la captación de imágenes en tiempo real para su transmisión a los centros de coordinación operativa.