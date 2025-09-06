El Parlamento andaluz debate sobre incendios, salud y educación en el inicio del curso electoral

La celebración del primer Pleno en el Parlamento después de las vacaciones marca el inicio de un curso señalado por unas elecciones a la vista. Con el horizonte electoral de la primavera, y dando por hecho el progresivo debilitamiento de la actividad meramente normativa, los grupos parlamentarios idearán las propuestas que sirvan como el altavoz de unos mensajes en busca del electorado, del voto. La batalla política está servida. Y así lo será desde el primer día, desde la primera sesión plenaria, que abrirá el miércoles las hostilidades.

La celebración del primer Pleno en el Parlamento después de las vacaciones marca el inicio de un curso señalado por unas elecciones a la vista. Con el horizonte electoral de la primavera, y dando por hecho el progresivo debilitamiento de la actividad meramente normativa, los grupos parlamentarios idearán las propuestas que sirvan como el altavoz de unos mensajes en busca del electorado, del voto. La batalla política está servida. Y así lo será desde el primer día, desde la primera sesión plenaria, que abrirá el miércoles las hostilidades.

El tema de los incendios no concluye ahí. El Grupo Socialista ha registrado la solicitud de creación de una comisión de investigación “relativa a las medidas de prevención de incendios y los medios puestos a disposición del Plan Infoca”, informa Europa Press. Esta propuesta llega después de que la Comisión Permanente rechazara en agosto un Pleno extraordinario tras los fuegos de Tarifa que obligó a varios desalojos.

El mismo miércoles, después de Sanz, será la consejera de Salud, Rocío Hernández, quien se suba a la tribuna de oradores para explicar el nuevo paquete de 500 millones dirigidos a conciertos con las empresas privadas de salud. La petición de la comparecencia es del Grupo Socialista, que lleva meses afilando el mensaje de la “privatización” de los servicios básicos públicos como la sanidad y la educación.

La educación tendrá su hueco ese mismo día. La consejera, Carmen Castillo, comparecerá para informar del inicio del curso escolar. Los grupos Socialista y Por Andalucía, que son los solicitantes junto a Vox, abundarán en la cuestión de la “privatización” a la consejera. La línea está ya marcada, sea en la oposición a la gestión en la educación Infantil o a la Formación Profesional. Este sábado, el secretario de Organización adjunto del PSOE-A, Alejandro Moyano, exigió una “marcha atrás” a la “deriva privatizadora” de la FP.

El PSOE afirma que la FP privada ha crecido en Andalucía un 80% durante el mandato del PP, mientras que la pública ha experimentado un crecimiento del 1%. Los socialistas lamentan, según recoge Europa Press, que no haya plazas públicas para "muchos de los módulos de FP" pero que las haya para la modalidad privada.

Y si la gestión del medioambiente, de la salud y de la educación serán los ejes del Pleno de esta semana, cuestiones que lo seguirán siendo además a lo largo de los próximos meses, incluidas las semanas de la pura campaña electoral, la Cámara andaluza será el escenario el jueves de otro debate de primera magnitud en la comunidad autónoma. El Grupo Socialista interpelará al Gobierno de la Junta sobre la vivienda, debate que evidenciará las posiciones antagónicas de los partidos y el Ejecutivo a la hora de encontrar las soluciones. El problema de la vivienda, que es el tercero más importante para los andaluces, será un indudable foco de la dialéctica política hasta la celebración de las elecciones.

El Grupo Popular, por su parte, aprovechará también los focos que proporcionan el Parlamento para hacer su labor de oposición, en esta ocasión con un mensaje dirigido al Gobierno central. En esa clave cabría interpretar la solicitud que le plantea para que reclame en la Unión Europea una negociación con la administración de Estados Unidos "de salvaguardias arancelarias sectoriales para el aceite de oliva, el vino, las frutas y hortalizas y los productos de ganadería extensiva".