El Parlamento aprueba el Presupuesto 2026, la prueba de la "estabilidad" del Gobierno andaluz

El Gobierno andaluz está de celebración y no es por la Navidad. Ha conseguido aprobar, y van siete años, las cuentas para el próximo año en la comunidad autónoma en tiempo y forma aunque haya sido sólo con los votos de la mayoría absoluta del PP y el rechazo de toda la oposición en bloque, desde el PSOE a Vox pasando por Adelante Andalucía y Por Andalucía, aunque con algunos matices ya que se vota por separado. Y son, además, unas cuentas expansivas que crecen un 5,6% respecto al año anterior alcanzando los 51.597,9 millones de euros de los que la sanidad se lleva 16.265 millones de euros, mil millones más que el año anterior para hacer frente a la revolución del SAS que Juanma Moreno se ha comprometido a llevar a cabo tras la crisis de los cribados del cáncer de mama.

La trascedencia de estas cuentas va más allá de programar el gasto para el próximo ejercicio por la convocatoria electoral de la próxima primavera. En primer lugar, porque el presidente andaluz las presenta como un hecho diferencial de Andalucía, "hoy aprobamos el Presupuesto que es el proyecto de ley más importante de todo el año. Llevamos seis meses trabajando en él y hoy, por fin a diferencia del Gobierno de España y de la mayoría de comunidades autónomas que tienen que disolver sus parlamentos, nosotros lo vamos a aprobar", ha dicho Moreno en los pasillos de la Cámara.

Además, si se sigue al pie de la letra lo que dicen las encuestas, incluyendo el Barómetro Andaluz que realiza la propia Junta de Andalucía, es posible que Juanma Moreno no logre mayoría absoluta en las urnas, por lo que estas cuentas de 2026 podrían ser un presupuesto a dos años; Moreno podría seguir gobernando con sus cuentas prorrogadas en 2027, lo que le daría un amplio margen de negociación en la siguiente legislatura.

Sobre todo porque el Presupuesto 2026 incluye los principios políticos del Gobierno del PP en Andalucía: certidumbre, bajada de impuestos y colaboración público-privada tanto en vivienda como en la construcción de infraestructuras. Eso además de la creación de empleo. Porque el documento que ha llegado al Parlamento contempla la creación de 85.750 nuevos puestos de trabajo que reducirían la tasa de paro por debajo del 14% (13,9%), algo que no ocurre en Andalucía desde el tercer trimestre del año 2007.

Las enmiendas

Hay otro dato relevante. Las cuentas aprobadas para el próximo año incluyen enmiendas de los cuatro grupos de la oposición por valor de casi once millones de euros, 10.945.000 euros exactamente, en 32 enmiendas de las que la mayoría corresponden a Vox, a los que les han aceptado 18; seguidas de Por Andalucía y Adelante Andalucía, con cinco a cada uno; y el PSOE, grupo al que han admitido cuatro enmiendas. Se trata de un gesto político más que de fondo ya que se han registrado 2.660 enmiendas parciales a las cuentas de la Junta, muchas de las cuales han ido decayendo a lo largo de la tramitación de las cuentas. Otras se han ido incorporando hasta las aprobadas definitivamente este jueves que hacen referencia a la construcción de un centro de participación activa en Lopera (Jaén), propuesta por el PSOE; ayudas al asociacionismo comercial y artesanal que ha planteado Por Andalucía, o la limpieza de cauces y la mejora de infraestructuras hídricas en Granada, Almería, Huelva, Cádiz y Málaga, además de la finalización del centro de Salud de Aracena o el Plan Turístico de Grandes Ciudades que ha planteado Vox.

Del grupo Adelante Andalucía se han incorporado enmiendas vinculadas a ayudas para cooperación al desarrollo y acción humanitaria por un importe global de 245.000 euros; 15.000 euros para un estudio de viabilidad del centro de visitantes de Pinar de Algaida, en la zona sur del Parque de los Toruños (Cádiz); o la construcción de un centro de Interpretación en el yacimiento Asta Regia de Jerez de la Frontera (Cádiz) dotada con 20.000 euros.

El PP ha sido el grupo que más enmiendas ha incorporado al texto final, hasta un total de 107 por valor de 324,6 millones de euros. Ha sido el mecanismo político para que los populares cumplan los compromisos con diferente entidades colectivos y también con proyectos concretos en diferentes localidades.

Al término de la votación, Carolina España ha agradecido el trabajo de los grupos y del personal de la consejería, "no son cifras abstractas sino razones para avanzar, para creer y para liderar. Es el presupuesto de todos los andaluces, porque cuando se abren nuevos centros de salud y hospitales, cuando las guarderías para nuestros hijos son gratuitas, o cuando la atención para nuestros mayores se aumenta… podemos decir claramente que ganamos todos los andaluces”. España ha dicho también que el Presupuesto marca el camino hacia el futuro y también que ahora toca al Gobierno examinarse ante los andaluces, "es el momento de apostar por la estabilidad". "Me siento con el deber cumplido de entregar una Andalucía mejor de la que me había encontrado".