El Parlamento pide de forma unánime la Medalla de Andalucía para Adamuz

Todos los grupos firman una declaración institucional en la que recuerdan a las víctimas y agradecen el trabajo a todos los equipos de emergencia

Imagen de la Diputación Permanente de la Cámara andaluza. / Joaquin Corchero/ Parlamento de Andalucía

El "espíritu de Adamuz" no se ha diluído. O no del todo en el Parlamento de Andalucía. Porque todos los portavoces de los cinco grupos políticos han consensuado una declaración institucional con la que se va a iniciar el pleno extraordinario que esta tarde de celebra en la Cámara andaluza y en el que el consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, va a dar explicaciones de todo el dispositivo de emergencias.

En este texto, el Parlamento pide la Medalla de Andalucía para el pueblo de Adamuz "que representa el espíritu generoso y desinteresado que caracteriza al pueblo andaluz", un reconocimiento a "este municipio que nos ha dado un ejemplo luminoso que siempre recordaremos y que merece tan distinción", según consta en el texto definitivo de la declaración institucional.

Además de expresar sus condolencias con los fallecidos, incluyendo al sevillano del accidente de los Rodalíes, y desear una recuperación pronta a los heridos, todos los grupos políticos reconocen el trabajo de los equipos de emergencia que acudieron al lugar del accidente y también a los voluntarios que "desinteresadamente y desde el primer momento ofrecieron recursos materiales, víveres, sus vehículos y hasta sus propios hogares". Asimismo agradecen el trabajo "a las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil, Servicios de Emergencia, personal sanitario, entidades, administraciones y servicios públicos" que atendieron a todas las personas en el lugar del accidente, incluyendo a los Servicios Sociales y al personal psicólogo.

Redacción conjunta

El texto que se va a leer en la tarde de este jueves en el Parlamento, corresponde a un texto propuesto por el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, que ha incluido la aportación del grupo socialista, sobre todo en lo referente a la solicitud de la Medalla de Andalucía a Adamuz, y cuya redacción final ha correspondido a la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto.

