Polen de gramíneas, ciprés y plátano de sombra: las previsiones de alergia en Andalucía

Tras un invierno lluvioso se espera una primavera con mayor riesgo para las personas alérgicas al polen. Lo advirtió al inicio de la temporada la Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica, que cifraba en 2,5 millones los andaluces que sufren alergia: el 25% de la población urbana y el 15% de la población rural tiene una reacción exagerada ante una sustancia que el cuerpo percibe como agente nocivo.

El clima de los últimos meses, cóctel de lluvias y buenas temperaturas, puede favorecer "una gran floración y un importante crecimiento de la vegetación, lo que previsiblemente se traducirá en una elevada emisión de polen de gramíneas", ha comunicado Ignacio García, jefe del servicio de Alergología de los hospitales Quirónsalud Córdoba y Campo de Gibraltar.

En estos momentos, existe un pico de polen de cupresáceas, especialmente ciprés, lo que ya está provocando síntomas respiratorios en numerosos pacientes sensibilizados, explica García. Se espera que le suceda el plátano de sombra, cuya floración suele producirse a mediados de marzo. No obstante, las temperaturas y la humedad de este año podrían adelantar algunos días su aparición y, con ello, el inicio de molestias. El olivo, por su parte, tiene una floración más tardía, pero también estimulada por las lluvias que afectan a Andalucía.

En nuestra región, los árboles como el plátano, el ciprés, el acebuche y el olivo son los causantes del mayor número de alergias, tal y como indica la Junta de Andalucía en su portal de salud. A diferencia de la percepción habitual, indica Europa Press citando al alergólogo, la lluvia no siempre supone un alivio a medio plazo, pues estimula el desarrollo de las plantas y aumenta su capacidad reproductiva. "La alergia puede condicionar de forma importante la calidad de vida e incluso derivar en crisis asmáticas graves si no está bien controlada", ha dicho el médico.

La importancia de la prevención

García advierte de la importancia de actuar con previsión. "Lo primero y fundamental es adoptar medidas de aislamiento. El uso de mascarilla es una opción eficaz para reducir el contacto directo con los pólenes en días de alta concentración", ha destacado.

Durante la época de floración de estas plantas, la Junta recomienda a las personas con mayor sensibilidad evitar las actividades en el exterior los días de viento y limpiar la casa para evitar que se acumulen el polvo y el polen. Las personas con alergia pueden ver incrementados sus síntomas en ambientes cerrados y cargados de humo, y de manera especial si son fumadoras.

Según la sintomatología, hay diferentes tratamientos farmacológicos que puede aliviar los síntomas: antihistamínicos no sedantes, colirios y espray nasal o inhaladores. En el medio plazo, la conocida "vacuna de la alergia", la inmunoterapia específica, es aún el único tratamiento capaz de modificar la evolución natural de la enfermedad y reducir la sintomatología. Cada caso debe estudiarlo un alergólogo para establecer un diagnóstico preciso individual.