El PP andaluz sobre el cupo catalán: "No somos tontos, sabemos lo que hacemos"

El vicesecretario general del PP-A, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado que el PSOE lleva todo el verano "empeñado" en hacer ver que "un pacto fiscal con los independentistas catalanes va a acabar siendo bueno para toda España y especialmente para Andalucía. No somos tontos. Sabemos lo que hacemos y lo vamos a reivindicar", ha añadido. Así lo ha manifestado este sábado durante su intervención en un almuerzo de convivencia organizado por el PP de Adra (Almería), en el que también han participado la europarlamentaria popular Carmen Crespo y la consejera andaluza de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo.

Fernández-Pacheco ha dicho que "Andalucía no aceptará las migajas que queden después de que Montero dé luz verde al cupo independentista. Exigimos un sistema de financiación justo que garantice la igualdad entre todos los españoles en el acceso a los servicios públicos, vivan donde vivan", ha reiterado. "Parecen no entender que un pacto insolidario, injusto, inconstitucional e inmoral haya podido molestar a los españoles, pero por mucho que la señora Montero pronuncie palabras, nada explica, nada dice", ha añadido.

El vicesecretario general del PP andaluz ha advertido de que "los socialistas no pueden tomar por tontos a todos los españoles. Lo firmado, firmado está y no puede pretender que nos quedemos satisfechos con un: 'esto está bien porque lo digo yo'". En su opinión, "la ministra andaluza quiere que los españoles y los andaluces, en particular, nos creamos que lo pactado con un partido independentista con el ánimo de beneficiar a unos frente a otros, sea bueno para el resto". Y aclara que "si reparte más a un plato, habrá menos tarta para los demás". "¿De verdad quiere hacernos creer que no es así?", ha cuestionado subrayando que el objetivo es "para unos, lo máximo. Para el resto las migajas". "Andalucía no aceptará migajas. Queremos lo que llevamos tiempo exigiendo: un sistema de financiación justo para todos, acordado entre todos" y que garantice el acceso a servicios públicos de calidad con criterios de equidad en todos los territorios, ha insistido.

Fernández-Pacheco ha asegurado que "no somos tontos. Les hemos calado. La única verdad es que el Gobierno de España no apuesta por Andalucía. Pedro Sánchez pasa de los andaluces". "No lo disfracen más", ha espetado al PSOE y a sus dirigentes en Andalucía. Desde su punto de vista, al PSOE-A "les molesta que, con todo en contra, hayamos sido capaces de situar nuestra comunidad por delante en muchos aspectos". "Pues así seguiremos, porque para el Gobierno de Juanma Moreno y para el Partido Popular lo primero son los andaluces", ha afirmado.

Para terminar, el vicesecretario general de los populares andaluces ha expresado que "el único desequilibrio entre españoles es el que genera el Gobierno de Pedro Sánchez, que premia a quienes le apoyan solo porque le permiten seguir en el sillón". Por ello, ha concluido apelando al secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas: "Déjese de defender lo indefendible. Apueste por Andalucía y acompañe al Gobierno legítimo elegido por los andaluces, que es el único freno con el que hoy cuentan los andaluces para no ser arrastrados hasta el último puesto de la fila".