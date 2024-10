El PP-A aprovecha las declaraciones de Susana Díaz para relacionar a Espadas con Ábalos

Los ecos de las declaraciones de la ex presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en las que apuntaba directamente a Ábalos como el causante de su derrota en las Primarias celebradas en el 2021, han llegado hasta el Parlamento de Andalucía. La ex secretaria general del PSOE andaluz apuntaba directamente al entonces secretario de Organización del PSOE nacional como muñidor del triunfo de Juan Espadas y los populares andaluces le han comprado ese discurso en un intento por relacionarles a ambos.

El portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, incluso ha ido más allá y de dejado la puerta a posibles manifestaciones de Ábalos una vez se concrete su imputación. Sólo así se puede entender la frase que ha dejado en aire cuando se ha referido al ex ministro como "que se le está poniendo cara de imputado y esperemos que no se le ponga cara de cantante", en alusión a las revelaciones que puedan derivarse de proceso. También la portavoz adjunta del PSOE en la Cámara andaluza, María Márquez, se ha querido hacer eco de las declaraciones de Susana Díaz y ha reconocido dos obviedades: que "Ábalos no me llamó" y que "al secretario general de los socialistas andaluces lo eligieron los militantes".

Por partes. Tal y como adelantó ayer este periódico, Díaz quiso traer a Ábalos a Andalucía cuando declaró en Espejo Público, que perdió las primarias de 2021 porque el ex ministro “se llevó 15 días en un hotel, llamando a militantes por teléfono” para que apoyasen a Juan Espadas. La ex presidenta recordó cómo en 2018, a los pocos días de las elecciones andaluzas, Ábalos aseguró que el PSOE-A necesitaba “regenerarse” y ella le respondió que “se regenera lo que se degenera”. "Lo sabe todo el mundo, que llamaban allí a la gente para cambiarle el voto", comentó Susana Díaz, que manifestó que ella fue a aquellas primarias "como el Cid campeador en lo alto del caballo, muerta".

Martín la cree cuando menciona que, de resultar cierto, Espadas le debe "su sillón" a José Luis Ábalos y eso no conviene al primero de ellos, alguien "con cara de imputado". Va incluso más allá y extiende los tentáculos de quien fuera número dos de los socialistas nacionales a todo el grupo socialista y a las estructuras del partido desde que Espadas fuera elegido secretario general del mismo.

Momentos antes la portavoz del PSOE andaluz (y adjunta en el Parlamento que ha sustituido a la titular por una afonía), María Márquez, reconocía lo obvio y negaba la llamada de Ábalos durante el proceso de renovación del partido. Tampoco habría hecho falta, toda vez que ella misma ha señalado que es una militante más y que junto a todos ellos, son quienes eligen al secretario general, en un proceso que defiende como transformador de la historia del PSOE: "votan y deciden los militantes". No hacía falta pero Márquez se define como "una mujer muy de partido", y respeta "profundamente a la militancia del PSOE, que es la que hace que personas como yo estemos hoy aquí".