El PP no reactivará la Ley de Regadíos de Doñana como le piden agricultores y Vox

El PP no hará uso de su mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía para reactivar la conocida como Ley de Regadíos de Doñana. Ayer, después de una asamblea, los agricultores de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, pidieron a los dos grupos que la llevaron al debate en la Cámara andaluza que volvieran a tramitarla. Tuvo eco en uno de ellos, ya que el portavoz de Vox, Manuel Gavira, anunció la intención de volver a hacerlo “con o sin el PP”. Hay que recordar que la norma a la que sólo queda el debate y votación final para salir adelante, fue la que originó un enfrentamiento entre las dos administraciones e incluso con las instituciones europeas, lo que forzó a ambas a suscribir el denominado Acuerdo por Doñana, en el que se contemplaba una ayuda que podrá llegar hasta los 10.000 euros por cada hectárea cultivada y que extrae sus recursos del acuífero, que sea abandonada y devuelta a su estado natural.

La petición de reactivar el oficialmente denominado Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva, llegó tras una votación de los agricultores, que expresaron sentirse “abandonados y engañados” por el Gobierno central y la Junta de Andalucía tras 20 meses sin avances en el conocido como Acuerdo por Doñana. Los productores manifestaron sus críticas sobre que “se hayan activado las ayudas para todos los colectivos y nosotros sigamos sin tener noticias”. Según explicaron, el cobro de las ayudas no iba a ser efectivo hasta marzo o abril del año que viene, por lo que animaban a “plantar todas las hectáreas, no dejar ni una fuera”, mientras “no se dé una solución a las promesas incumplidas”.

Por todo ello, anunciaban que han retomado “las negociaciones para activar la proposición de ley en el Parlamento andaluz” y ya “se ha comunicado por escrito a los grupos parlamentarios de Vox y del PP”. No obstante, ellos mismos reconocían que se trataba de una medida de presión y esperaban “que las administraciones respondan”.

Este periódico se puso en contacto con el grupo popular en el Parlamento, quienes no dudaron en “sumarse a la preocupación de los regantes” y recordaban que habían abogado “por que las ayudas a los agricultores tuviesen prioridad por parte del Gobierno central frente a otras ayudas y saliesen con la mayor celeridad posible, para que así el colectivo se hubiera podido acoger a ellas cuanto antes”. De hecho, “ya podrían estar beneficiándose de las ayudas si el Gobierno de España hubiera escuchado los planteamientos del PP”. Por ello, pedían que “no se demore más en sacar ya las bases reguladoras de las ayudas comprometidas. Nos consta que la Junta sacará sus bases para completar las ayudas estatales en cuanto el Gobierno publique las suyas. Lo hará de forma inmediata prácticamente. Así que lo que tiene que hacer la Administración central es dejar de marear la perdiz y publicar de una vez las bases de las ayudas estatales”.

La Junta compartió una postura parecida. El Gobierno autonómico “entiende y comparte la preocupación de los regantes y pedimos al Gobierno de España que no se demore más en la presentación de las bases reguladoras que vengan a garantizar las ayudas comprometidas.

“No se contempla”

A pesar de la insistencia, nada sobre una posible reactivación de la Ley de Regadíos. Fuentes populares, no obstante, confirmaron posteriormente que “este asunto no está sobre la mesa en estos momentos” y que “por el momento ni siquiera se contempla tal posibilidad”. “Lo que queremos –continuaron dichas fuentes– es que las ayudas estén disponibles cuanto antes. Por el momento no hay nada más”.

En cualquier caso, el grupo que ostenta la mayoría absoluta en el Parlamento deberá de retratarse. Hay que recordar que no hubo una proposición, sino dos: una presentada por el PP y otra por Vox. Esto fue así por la negativa de Ciudadanos de suscribir la segunda de ellas. Sobre esto, el portavoz de la formación en la Cámara andaluza, Manuel Gavira, se mostraba “dispuesto a reactivar el proyecto ley”, ya que a su entender la única realidad es que “los agricultores se sienten engañados y abandonados por los gobiernos de Sánchez y de Moreno Bonilla” puesto que “ha cobrado ayudas todo el mundo menos ellos, que son los principales afectados”. “Si ellos quieren que tramitemos esa proposición de ley, lo haremos y lo haremos con o sin el PP”, añadió Gavira, que recordaba que Vox podría reactivar dicha proposición de ley gracias a que al inicio de la actual legislatura ésta fue registrada en solitario, lo que dio pie a la posterior proposición de ley que fue registrada de manera conjunta por Vox y PP.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica, confirmaron que la tramitación de la orden para el cobro de las ayuda “sigue los plazos marcados”, por lo que todo hace prever que será en las próximas semanas cuando sea publicada, en cualquier caso “este mismo verano”.

En diciembre del año pasado la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, anunció la habilitación de 28 millones de euros correspondientes a las bases reguladoras para conceder las subvenciones a los agricultores que se sumen a la renaturalización de sus terrenos.