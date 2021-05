Nueve de cada diez profesionales esenciales repiten con Astrazeneca

El director del plan de vacunación de la Junta de Andalucía, David Moreno, destacó ayer que el 90% de los profesionales esenciales menores de 60 años están eligiendo como segunda dosis la vacuna de Astrazeneca y no la de Pfizer; es decir, que está completando la pauta vacunal con el preparado del mismo laboratorio.

Así lo señaló en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que recordó que, en el caso de que las personas que acudan a los puntos de vacunación no quieran firmar el consentimiento, "se les vacuna" en cualquier caso, "se anota en su historial su elección", la segunda dosis de Astrazeneca o la de Pfizer, "y que no firma el consentimiento". "Lo que no vamos a hacer -continuó el técnico especialista en vacunas de la Consejería de Salud- es que se vaya una persona sin vacunar por no firmar ese documento".

La historia viene de largo. La Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, en la que están representados los técnicos de las comunidades autónomas, aprobó por una exigua mayoría que el colectivo con profesiones esenciales y de menos de 60 años al que se le había administrado la primera dosis de Astrazeneca concluyera la pauta vacunal con una dosis de Pfizer. La decisión, que se sabía desde entonces e incluso desde antes, trajo cola.

Al día siguiente, en la reunión del Comité Interterritorial, donde se citan las autoridades políticas del Ministerio y las comunidades autónomas, la discusión se desarrolló de un modo encendido y la titular del Gobierno central, Carolina Darias, ante la presión de las consejerías de Salud que defendían la repetición con la vacuna de Astrazeneca, propuso que, de un modo excepcional, las personas que así lo desearan pudieran ponerse el fármaco anglosueco siempre y cuando firmaran un "consentimiento informado".

Andalucía no sólo planteó la firma consentida si la vacunación era con Astrazeneca, sino que amplió ese consentimiento a quienes lo hicieran con Pfizer. Pero ha ido más allá: por motivos de salud pública, aquellos que declinen la presentación de tal consentimiento serán vacunados con el medicamento que elijan, porten o no el citado documento firmado.

"Se da la opción a todas las personas que se pongan la segunda dosis de Pfizer o Astrazeneca con el consentimiento informado, que lo tienen encima de la mesa para poder firmarlo, pero lógicamente a quien no quiera firmarlo se le vacuna, porque prevalece la salud pública, igual que al resto de la población se le está vacunando sin ese consentimiento informado", explicó ayer el consejero de Salud, Jesús Aguirre, durante la sesión de control al Gobierno celebrado ayer en el Parlamento.