SALUD
Las aves de los parques de Sevilla murieron por gripe aviar
Las imágenes de la protesta por la sanidad pública en Andalucía
Las imágenes de la protesta por la sanidad pública en Andalucía / Juan Carlos Vázquez Osuna

La protesta por la sanidad pública en Andalucía, en imágenes

La organización Marea Blanca ha presentado este martes en la oficina del censo de Sevilla el registro de más de 50.000 firmas ciudadanas en apoyo de una Iniciativa Legislativa Popular en defensa del mantenimiento de una sanidad pública de calidad.

Protesta por la sanidad pública en Andalucía
1/22 Protesta por la sanidad pública en Andalucía / Juan Carlos Vázquez Osuna
Protesta por la sanidad pública en Andalucía
2/22 Protesta por la sanidad pública en Andalucía / Juan Carlos Vázquez Osuna
Protesta por la sanidad pública en Andalucía
3/22 Protesta por la sanidad pública en Andalucía / Juan Carlos Vázquez Osuna
Protesta por la sanidad pública en Andalucía
4/22 Protesta por la sanidad pública en Andalucía / Juan Carlos Vázquez Osuna
Protesta por la sanidad pública en Andalucía
5/22 Protesta por la sanidad pública en Andalucía / Juan Carlos Vázquez Osuna
Protesta por la sanidad pública en Andalucía
6/22 Protesta por la sanidad pública en Andalucía / Juan Carlos Vázquez Osuna
Protesta por la sanidad pública en Andalucía
7/22 Protesta por la sanidad pública en Andalucía / Juan Carlos Vázquez Osuna
Protesta por la sanidad pública en Andalucía
8/22 Protesta por la sanidad pública en Andalucía / Juan Carlos Vázquez Osuna
Protesta por la sanidad pública en Andalucía
9/22 Protesta por la sanidad pública en Andalucía / Juan Carlos Vázquez Osuna
Protesta por la sanidad pública en Andalucía
10/22 Protesta por la sanidad pública en Andalucía / Juan Carlos Vázquez Osuna
Protesta por la sanidad pública en Andalucía
11/22 Protesta por la sanidad pública en Andalucía / Juan Carlos Vázquez Osuna
Protesta por la sanidad pública en Andalucía
12/22 Protesta por la sanidad pública en Andalucía / Juan Carlos Vázquez Osuna
Protesta por la sanidad pública en Andalucía
13/22 Protesta por la sanidad pública en Andalucía / Juan Carlos Vázquez Osuna
Protesta por la sanidad pública en Andalucía
14/22 Protesta por la sanidad pública en Andalucía / Juan Carlos Vázquez Osuna
Protesta por la sanidad pública en Andalucía
15/22 Protesta por la sanidad pública en Andalucía / Juan Carlos Vázquez Osuna
Protesta por la sanidad pública en Andalucía
16/22 Protesta por la sanidad pública en Andalucía / Juan Carlos Vázquez Osuna
Protesta por la sanidad pública en Andalucía
17/22 Protesta por la sanidad pública en Andalucía / Juan Carlos Vázquez Osuna
Protesta por la sanidad pública en Andalucía
18/22 Protesta por la sanidad pública en Andalucía / Juan Carlos Vázquez Osuna
Protesta por la sanidad pública en Andalucía
19/22 Protesta por la sanidad pública en Andalucía / Juan Carlos Vázquez Osuna
Protesta por la sanidad pública en Andalucía
20/22 Protesta por la sanidad pública en Andalucía / Juan Carlos Vázquez Osuna
Protesta por la sanidad pública en Andalucía
21/22 Protesta por la sanidad pública en Andalucía / Juan Carlos Vázquez Osuna
Protesta por la sanidad pública en Andalucía
22/22 Protesta por la sanidad pública en Andalucía / Juan Carlos Vázquez Osuna

También te puede interesar

Lo último

stats