La próxima campaña agrícola tendrá un 15% menos de agua del acuífero de Doñana

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) reducirá un 15% la extracción de agua de la masa subterránea de La Rocina en el Parque Nacional de Doñana, que soporta la totalidad de las captaciones para el cultivo de frutos rojos. Así figura en el Plan de Extracciones aprobado el pasado mes de junio y que se sumarán a los otros dos en elaboración y que corresponden a las respectivas masas de agua que se encuentran en estado crítico.

Responde así al informe sobre el estado del Parque al plenario de la Convención del Programa Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, que advirtió sobre la necesidad de aplicar medidas de conservación de manera rápida y eficaz para revertir el declive del acuífero. La CHG, que ha señalado que "desde la Unesco se aprecian los esfuerzos que el actual equipo de la misma y del Ministerio para la Transición Ecológica realizan para cumplir con ese compromiso" recuerdan que durante el año pasado se cerraron 296 sondeos ilegales, a los que deben añadirse 204 en procedimiento de cierre y 18 cuyo cierre está en suspenso mientras se resuelven los litigios planteados, es decir, que son 1.197 pozos cerrados o en procedimiento de clausura desde 2018, tal y como adelantó este periódico el pasado domingo.

Asimismo, se han tramitado más de mil expedientes sancionadores desde 2018, el control estricto y la vigilancia, junto al compromiso de una gran parte del sector agrícola de la zona, está permitiendo que se hayan reducido en más de un 50% las hectáreas cultivadas fuera del suelo designado por la Junta de Andalucía como regable, alcanzando ahora mismo mínimos históricos.

Sobre lo que más repercute en el estado del acuífero, las extracciones se agua para la campaña agrícola, la CHG recuerda que declaró en su día a tres de las cinco masas de agua que componen el acuífero como sobrexplotadas, ha constituido las Comunidades de Usuarios de Aguas subterráneas (CUMAS) para cada una de ellas y la elaboración de los programas de actuación avanza a buen ritmo. En este sentido, anunció que el plan de La Rocina, refrendado por los representantes de los regantes, "prevé para la campaña de 2026 una reducción del 15% en las extracciones. Este hecho hace tan solo unos meses era prácticamente impensable y, al mismo, se sumarán en las próximas semanas, el plan de extracciones de las otras dos masas de agua afectadas en su estado cuantitativamente".

Con relación a la no reversión de las tendencias descendentes en estas tres masas de agua subterránea, desde la CHG se recuerda que "la tendencia refleja una situación media en el tiempo, tiene una notable inercia y no se revierte solo limitando extracciones. Tras atravesar la sequía más larga registrada (445 litros por metro cuadrado de media entre 2012 y 2024 frente a la de 550 anteriores) hace falta más que un año húmedo como este para la reversión de tendencias, especialmente en un contexto climático en el que el verano se ha alargado al menos un mes y ya no hay años frescos tal y como se conocían a finales del siglo pasado".

Además "se está trabajando en el desplazamiento de los sondeos de abastecimiento más cercanos al Parque Nacional y con mayor impacto sobre las lagunas. La primera fase del Proyecto de Restauración del Arroyo Partido ha sido todo un éxito para la recarga del acuífero durante las lluvias del presente año hidrológico".

En el último Consejo de Participación de Doñana, la CHG presentó para su aprobación de tres proyectos que mejoraran, sin duda, la situación de las masas de agua, así como de sus ecosistemas asociados. Así, el Proyecto de recuperación de lagunas, Restauración integral del arroyo de la Cañada y la Recuperación de arroyos en el ámbito de La Rocina, se unirán a la segunda fase de Restauración del arroyo Partido, la Repoblación en los montes de Pinar Pinto, Moralejo y las Monjas, así como a la Mejora de la continuidad longitudinal del arroyo Majalberraque y la Restauración Ecológica de la Finca de los Mimbrales por parte de la Dirección general de Biodiversidad.

A todo esto, hay que sumar los más de 168 millones de euros que se están ejecutando en obras de depuración en el estuario del Guadalquivir como las de la propia ciudad de Sevilla, Gerena, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Burguillos, a las que a continuación se unirán las de Guillena, Mazagón, Escacena, Matalascañas y Sanlúcar y que garantizan la calidad del agua depurada que llega al espacio natural de Doñana.

A todas estas iniciativas de la confederación, hay que sumar las que están ejecutando en el ámbito del espacio natural de Doñana el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, como pueden ser las del Recrecimiento de la presa del Agrio, la conexión del Guadiamar con la marisma de Doñana y el trasvase desde la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras a la del Guadalquivir para reducir el consumo de aguas subterráneas.