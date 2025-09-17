El PSOE andaluz exige una comisión de investigación en el Parlamento sobre las listas de espera sanitarias: "Es mentira que bajen"

El Grupo Socialista va a registrar una solicitud de creación de comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre la gestión de las listas de espera del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Así lo ha anunciado este miércoles la portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha defendido que "sobran los motivos" para reclamar esta comisión de investigación "para esclarecer la gestión" de estas listas de espera, para "analizar la información oficial publicada, examinar el destino de los recursos y evaluar los efectos del 'macroacuerdo' de concierto sanitario que se está produciendo en Andalucía", ha concretado.

La también vicesecretaria general del PSOE-A ha justificado esta solicitud de comisión de investigación tras criticar "la operación que ha impulsado el equipo de marketing, de propaganda y de mentiras" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "para tapar las mentiras y las políticas de privatización que están generando tanto sufrimiento a los andaluces" y que afectan a la sanidad, según ha afirmado.

En ese punto, se ha referido al anuncio del Gobierno del PP-A de que "las listas de espera en sanidad han bajado en Andalucía", y ha replicado que eso "es mentira", porque "las listas de espera para ver al especialista" en esta comunidad "han aumentado en 3.502 personas en el último año", y hay "10.153 pacientes más fuera de los plazos de garantía", ha añadido.

María Márquez ha puntualizado que sí "bajan las listas de espera en cirugía", pero ha sostenido que eso es porque "aumentan las listas para ver al especialista", y "si los especialistas no derivan al cirujano, es normal que las listas de espera en cirugía bajen", y en todo caso lo hacen "en dos personas por provincia", según ha remachado para cuestionar que ese descenso pueda considerarse "un logro" o "un éxito".

En esa línea, ha acusado al Gobierno andaluz de cometer "una falta de respeto tremenda" y una "trampa" con sus datos de las listas de espera, y ha denunciado que "la lista de espera para oncología ha crecido un 48% en el último año", y la de quienes "esperan fuera de plazo más de dos meses" en dicha área, se han incrementado "un 110%".

La portavoz socialista ha denunciado entonces que "Moreno Bonilla y sus políticas están poniendo en riesgo la vida de la gente", y "en Andalucía hay gente que se muere por culpa de las políticas de privatización" del Gobierno del PP-A, así como ha aseverado que "sólo por estos datos" el actual presidente de la Junta "debería irse de inmediato".

Así las cosas, ha defendido que el Grupo Socialista va a solicitar la creación de la referida comisión de investigación "porque no nos creemos los datos del Gobierno de Andalucía", y "nos parece gravísimo cómo, con el dinero público que tiene que ir a curar a la gente, se está haciendo negocio de la manera más obscena que se podía hacer en nuestra tierra".

Ha subrayado que, con esta iniciativa, los socialistas quieren "saber la verdad, dónde está y quién se está llevando el dinero, qué amigos, qué familiares de Moreno Bonilla en el ámbito de las clínicas privadas y de las farmacéuticas se están llevando el dinero de los andaluces que nos está costando nuestra salud y nuestra vida".

"Andalucía merece saber la verdad de por qué" la sanidad pública funciona "peor" en esta comunidad cuando "se ha destinado más dinero que nunca a la sanidad privada con la excusa de que se iban a reducir las listas de espera", ha enfatizado la portavoz socialista, que ha dicho estar convencida de que su grupo contará con el "respaldo" de quienes "son responsables con esta causa y que están sabiendo leer perfectamente el sentir y el clamor del pueblo andaluz respecto a este asunto" para reunir "los apoyos suficientes" para elevar al Pleno del Parlamento esta iniciativa a favor de la creación de una comisión de investigación que, en su opinión, el PP-A que lidera Juanma Moreno debería tener "la decencia de aceptar".

La protesta de la UPO

Por otro lado, María Márquez se ha hecho eco de la "protesta de jóvenes andaluces" que se encontró este pasado martes el presidente de la Junta al acudir al acto de apertura del curso universitario andaluz en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, para dejar claro que el PSOE-A se posiciona "claramente" y "públicamente al lado" de esos estudiantes a quienes Juanma Moreno "no fue capaz de dar la cara", según ha criticado antes de subrayar, además, que el presidente "tuvo que salir escoltado" de la universidad "por la puerta de atrás".

La portavoz socialista ha lamentado que a Moreno "le molestan los andaluces que no le aplauden", y es "un presidente sin alma, insensible, un presidente pose" que ya "está en campaña electoral" con "anuncios falsos y mentiras" como el de que "las universidades públicas van a tener la financiación más importante de su historia", según ha abundado.

La representante del PSOE-A ha considerado que Moreno se comporta "como los malos estudiantes, que durante el curso -o la legislatura, en su caso- no hacen nada", y que "ahora, a última hora, el último día, quiere estudiarlo todo", y en ese punto ha advertido al presidente de que "los malos estudiantes, por más que estudien el último día, no aprueban los exámenes".