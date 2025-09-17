Estas son las especialidades que lideran las listas de espera de Salud en Andalucía

Las listas de espera de consultas externas en Andalucía a junio de 2025 muestran que diez especialidades concentran más del 70 % de los pacientes pendientes, según los datos oficiales. La comparativa con diciembre de 2024 refleja tanto descensos relevantes como incrementos en función del área asistencial.

La Cirugía Ortopédica y Traumatología encabeza la lista con 129.105 pacientes en espera, de los que 80.227 superan los 60 días y con una demora media de 150 días. En segundo lugar se sitúa Oftalmología, con 125.010 pacientes, 75.424 de ellos en espera superior a 60 días y una demora media de 115 días.

El tercer puesto corresponde a Medicina Física y Rehabilitación, que suma 85.300 pacientes y una demora media de 121 días. Le siguen Otorrinolaringología (63.220) y Dermatología y Venereología (55.372). El top 10 lo completan Neurología (49.827), Aparato Digestivo (41.347), Ginecología (40.993), Urología (38.271) y Cardiología (19.092).

Consultas externas en Andalucía (junio de 2025) Especialidad Pacientes (jun 2025) Demora media (días) Variación pacientes vs dic 2024 Variación demora media (días) Cirugía Ortopédica y Traumatología 129.105 150 −2.644 −18 Oftalmología 125.010 115 −2.901 −14 Medicina Física y Rehabilitación 85.300 121 −9.150 −69 Otorrinolaringología 63.220 89 +5.435 −8 Dermatología y Venereología 55.372 181 −70 +1 Neurología 49.827 194 −6.380 −47 Aparato Digestivo 41.347 146 −3.930 −22 Ginecología 40.993 64 −2.219 −17 Urología 38.271 117 −2.338 −7 Cardiología 19.092 68 +602 −30 Anestesiología y Reanimación 25.152 129 −4.203 −45 Alergología 18.538 94 +3.987 −18 Reumatología 14.475 86 +2.920 +15 Angiología y Cirugía Vascular 23.302 425 +2.011 +12 Cirugía General y Aparato Digestivo 29.654 71 +1.730 0 Total Andalucía 852.289 127 −13.959 −23

Especialidades con mayor mejora

La evolución semestral muestra descensos significativos en varias áreas. Destaca Medicina Física y Rehabilitación, que baja de 94.450 a 85.300 pacientes (−9.150) y reduce más de 10.000 casos de demora superior a 60 días, además de mejorar 69 días en su media de espera.

También se reducen los pacientes en Neurología (−6.380 y −47 días), Anestesiología y Reanimación (−4.203 y −45 días) y Aparato Digestivo (−3.930 y −22 días). Incluso Oftalmología (−2.901) y Traumatología (−2.644) logran descensos, acompañados de mejoras en sus tiempos de espera.

En conjunto, Andalucía pasa de 866.248 a 852.289 pacientes (−13.959) y reduce la demora media en 23 días.

Especialidades con peor evolución

No todas las áreas siguen esta tendencia. Otorrinolaringología es la que más aumenta, al pasar de 57.785 a 63.220 pacientes (+5.435) y sumar 2.456 casos con más de 60 días, aunque recorta ocho días de demora media.

También crecen Alergología (+3.987), Reumatología (+2.920), Angiología y Cirugía Vascular (+2.011) y Cirugía General y Aparato Digestivo (+1.730). En este grupo preocupa que Reumatología eleva su media de 71 a 86 días (+15) y que Angiología alcanza los 425 días (+12), el tiempo más alto de toda Andalucía.

Pacientes con más de 60 días de demora

El análisis revela que la mayoría de especialidades reducen los casos con espera prolongada. Destacan Medicina Física y Rehabilitación (−10.074), Neurología (−7.187) y Traumatología (−6.331). Por el contrario, Otorrinolaringología (+2.456), Alergología (+824) y Reumatología (+2.415) incrementan esta cifra, lo que plantea un riesgo de cronificación en estas áreas.

Desigualdad en las demoras y reto sanitario

La diferencia entre especialidades es llamativa: mientras Ginecología registra una demora media de 64 días, Angiología y Cirugía Vascular alcanza 425, lo que supone más de un año de diferencia según la patología.

Aunque la mayoría de especialidades reducen pacientes y demoras, los incrementos en áreas clave como Otorrinolaringología, Alergología y Reumatología confirman que persiste un reto estructural en la gestión sanitaria que exige nuevas soluciones para evitar cuellos de botella.