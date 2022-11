Tres pueblos andaluces, entre los más visitados de España en 2022

Andalucía es una comunidad autónoma que tiene muchísimos lugares y pueblos preciosos, con un gran nivel de turismo por su geografía, su gastronomía, sus historias o sus gentes. Hoy, vamos a explicarte el encanto de los tres pueblos andaluces que están entre los más visitados de España en este año 2022.

Es un municipio español de la provincia de Cádiz con un encanto inigualable: su zona más concurrida es una zona de bares situada justo debajo de un saliente de montaña. Fue declarado Conjunto Histórico y que sea uno de los destinos más visitados en 2022 tiene mucho que ver con las redes sociales, y es que este pueblo se puso de moda a finales de 2021, cuando la gente empezó a subir contenido sobre las maravillosas peculiaridades de la zona de Setenil de las Bodegas. El turismo de este lugar se centra en los miradores, las iglesias y la gastronomía del mismo pero el símbolo del lugar se centra en dos calles principales: la calle Cuevas de Sol y la calle Cuevas de Sombra.

