"No se puede traspasar conflicto del taxi a las comunidades autónomas"

El consejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Felipe López, ha afirmado que "no se puede traspasar el conflicto -de los taxistas por las licencias de los vehículos con conductor (VTC)- al ámbito de las comunidades porque es un problema creado por el Estado" con una legislación estatal.

En declaraciones a Efe tras la reunión de la Conferencia Nacional del Transporte, en la que el Ministerio de Fomento propuso a los ejecutivos autonómicos que asuman, si lo desean la regulación de las licencias VTC, el consejero ha dicho que Andalucía no tomará una decisión hasta que no conozca el contenido y la utilidad del decreto que el Gobierno promulgará en septiembre. En cualquier caso, el titular de Fomento ha explicado que la situación actual es el resultado de "errores del Estado en su conjunto", pero ha precisado que no se le puede achacar a este gobierno porque lleva solo dos meses desde que accedió al poder.

No obstante, ha expresado la voluntad de la Junta de colaborar en la resolución de este conflicto para que el número de licencias se acerque a lo que fija la ley (treinta por cada taxi), pero ha avisado de que la reducción o eliminación del número de licencias de VTC podría conllevar un coste mediante el pago de indemnizaciones. Y se ha preguntado quién soportará este eventual coste, ya que los servicios técnicos y jurídicos de la Junta le han advertido de la eliminación de licencias "no sale gratis", ha apuntado el consejero de Fomento y Vivienda. Ha insistido en que este conflicto "no puede se puede acabar traspasando al ámbito de las comunidades porque así no resuelve; hay que buscar una solución real".

Las comunidades tienen delegadas las competencias para otorgar licencias desde el año 1987 y la Junta lleva muchos años "sin dar una sola, desde que se traspasó la frontera establecida en la ley", pero los tribunales están obligando a la administración a concederlas, de ahí la desproporción, ha explicado Felipe López. En Andalucía la proporción es de 6,5 licencias de VTC por cada taxi y en España es de siete.