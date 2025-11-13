Renfe lanza este viernes billetes a 7 euros para viajar en Avlo entre Andalucía y Madrid: así puedes conseguirlos

Renfe pondrá a la venta billetes a un precio de 7 euros para viajar en Trenes de Alta Velocidad Low Cost (Avlo) entre Andalucía y Madrid. a partir de este viernes 14 de noviembre. Esta nueva campaña permanecerá activa hasta el próximo 18 de noviembre y permitirá viajar desde este mismo viernes hasta el 28 de febrero de 2026, lo cual abarca fechas destacadas como el puente de la Constitución o las fiestas navideñas.

Estos billetes estarán disponibles para viajar entre Madrid y Villanueva de Córdoba, Córdoba, Sevilla, Puente Genil, Antequera y Málaga. En un comunicado, el operado ferroviario aclara que cada día se ofrecerán plazas limitadas con dicha promoción para los recorridos en ambos sentidos, con el fin de facilitar "el acceso de los usuarios a la alta velocidad al mejor precio".

Los viajeros adheridos al programa de fidelización Más Renfe Plata, Oro o Platino podrán acceder a las Salas Clubs de las estaciones y aguardar la llegada del tren de manera "más cómoda y relajada". Asimismo, esta ampaña comercial será compatible con la personalización del billete a través de servicios adicionales como la selección del asiento, equipaje extra, cambios y anulaciones, así como la opcion de viajar con mascota, en aras de ofrecer la "máxima flexibilidad".

Los jóvenes pueden viajar gratis en AVE hasta el 31 de diciembre

Cabe destacar que los servicios ferroviarios de AVE y Avlo son las únicas exclusiones de los descuentos cofinanciados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible desde el pasado 1 de julio. No obstante, los clientes adheridos al programa de fidelización Más Renfe podrán viajar gratis en sus servicios comerciales de larga distancia hasta el próximo 31 de diciembre cuando cumplan los siguientes requisitos:

Haber nacido entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 2007

Haber realizado al menos 4 viajes en sus servicios de AVE, Avlo o Larga Distancia entre el 1 de julio y el 30 de septiembre con el descuento Verano Joven

Ser miembro del programa de fidelización Más Renfe y haber introducido tu número asignado durante el proceso de compra a través de cualquier canal —web, app, taquillas o máquinas de autoventa—

De esta forma, los usuarios de Renfe podrán obtener un código personal de descuento del 100% que podrán aplicar a un máximo de dos billetes de AVE o Larga Distancia.

El código necesario para los descuentos a menores de 26 años

Los menores de 26 años podrán seguir disfrutando de importantes descuentos en el transporte público hasta el 31 de diciembre. No obstante, los beneficiarios deberán obtener un código personal gratuito para garantizar el cumplimiento de los requisitos de edad. Este se deberá solicitar en la web del Ministerio de Transportes, mediante Cl@ve o a través de un formulario:

Abono Niño , para los nacidos entre 2011 y 2025, que permite viajar con el 100% de descuento en todo el transporte público, con validez semestral.

, para los nacidos entre 2011 y 2025, que permite viajar con el 100% de descuento en todo el transporte público, con validez semestral. Abono Joven, para los nacidos entre 1999 y 2010, que brinda un descuento del 70% en los abonos y títulos multiviaje en autobuses de titularidad estatal, del 50% en los servicios ferroviarios de Media Distancia y un abono mensual con tarifa única de 10 euros en los núcleos de Cercanías.

Para poder beneficiarte de los descuentos debes registrarte al menos 24 horas antes de realizar la primera compra.