Renfe alarga el Verano Joven: descubre cómo viajar en AVE gratis hasta el 31 de diciembre

Se trata de una promoción válida para los usuarios de Más Renfe que hayan viajado con el Verano Joven.

El Verano Joven ya ha concluido, pero algunas compañías ferroviarias han extendido los descuentos promocionales unos meses más. Este es el caso de Renfe, que por cada dos viajes realizados en sus servicios de larga distancia durante el verano, podrás realizar un viaje gratis hasta el próximo 31 de diciembre.

No obstante, solo los clientes adheridos al programa de fidelización Más Renfe podrán disfrutar de esta promoción, que está limitada a un máximo de dos billetes por persona. A continuación, te explicamos qué requisitos debes cumplir para obtener este código de descuento del 100% y cómo aplicarlo.

Viaja con Renfe gratis hasta diciembre: condiciones de la promoción

Para obtener hasta dos billetes de tren gratis con Renfe, deberás haber realizado al menos 4 viajes en sus servicios de AVE, Avlo o Larga Distancia entre el 1 de julio y el 30 de septiembre con el descuento Verano Joven. Se trata por tanto de una promoción dirigida a los nacidos entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 2007.

El otro requisito fundamental es ser miembro del programa de fidelización Más Renfe y haber introducido tu número asignado durante el proceso de compra a través de cualquier canal —web, app, taquillas o máquinas de autoventa—. Este es un requisito imprescindible para poder acumular Puntos Renfe con tus viajes.

Desde 1 de octubre, Renfe ha contabilizado los viajes realizados por cada cliente para asingar los códigos de descuento correspondientes. Estas son las condiciones de la promoción:

Los descuentos para viajar gratis podrán disfrutarse hasta el 31 de diciembre de 2025

Solo se aplicarán en la opción Estándar

El código de un solo uso es válido para un billete y no se incluyen los complementos

La promoción se aplica para todos los servicios comerciales de AVE y Larga Distancia, excepto Avlo, billetes combinados y trenes internacionales

¿Cómo ver los códigos de descuento de Renfe?

Para encontrar los códigos de descuento que te correspondan por viajar con el Verano Joven 2025:

Inicia sesión en tu cuenta de Renfe

Ve a 'Mis compras' y luego a 'Mis códigos'

Para utilizarlo, selecciona '¿Tienes un código promocional?' durante el proceso de compra

En caso de que no te aparezcan los códigos para viajar gratis pese a cumplir con las condiciones de la promoción, puedes contactar con Más Renfe en el teléfono 91 919 15 66 o el correo electrónico masrenfe@renfe.es.

Descuento del 50% para viajes con Ouigo

Además de Renfe, Ouigo también ofrece este otoño un descuento extra del 50% para quienes hayan viajado en los trenes de la compañía francesa con el Verano Joven. En este caso, por cada trayecto realizado entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, se generará un vale de descuento del 50% para viajar entre el 1 de octubre y el 4 de diciembre de 2025 a cualquier destino con Ouigo:

El descuento será válido para los viajes entre eses fechas, excepto los viernes, domingos y el 13 de octubre

Solo se aplicarán en los billetes de ida simple con la tarifa Esencial, sin incluir paquetes adicionales ni opciones extra

Cada código será válido en reservas para un solo viajero y en trayectos de un viaje de ida

Si tienes cuenta de cliente, tus vales estarán disponibles en el apartado 'Mis vales de compra' dentro de 'Mis reservas'. En cambio, si no tienes cuenta, también podrás beneficiarte de la promoción: accede al apartado 'Mis reservas' en la web de Ouigo e indica el localizador y correo electrónico asociados a lac reserva que haya generado el vale.

Para que se aplique el descuento, tendrás que indicar el número del vale al finalizar el proceso de compra.