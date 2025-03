El reparto de los niños migrantes abre otra grave brecha política

El Consejo de Ministros aprobó este martes un Real Decreto Ley para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, una norma que ahora tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados para su aprobación y efectiva entrada en vigor. Según esta norma, las comunidades autónomas tienen de plazo hasta el próximo 31 de marzo para que informen de su capacidad de acogida de menores migrantes, según explicó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

El ministro ha explicado que “no hay distribución numérica, lo que hay es petición de certificación”. Asimismo, ha dicho que es “el momento” de que se sepa “con claridad” el número de menores extranjeros no acompañados que hay en cada una de las comunidades autónomas. ¿Qué razones hay de carácter humanitario para negarse a acoger a menores no acompañados extranjeros, si además te damos la posibilidad que certifiques si estás o no saturado?”, cuestionaba en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Con la aprobación del decreto, se añade un artículo 35bis de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social para que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia pueda acordar “por unanimidad” los requisitos para la declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria, el plan de respuesta y los criterios para la aplicación del plan.

Se van a establecer criterios en función de parámetros como el de población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%). El ministro explicó que la capacidad de acogida de cada comunidad autónoma se obtendrá de dividir la población total de cada una a 31 de diciembre del año anterior, por el cociente resultante de dividir la población total de España entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español, según los datos que envíen las comunidades hasta el 31 de marzo de 2025, y previa inscripción en el registro de menores y certificación del Ministerio de Juventud e Infancia.