Juanma Moreno y Alfonso Rueda se rebelan contra "el chantaje de Puigdemont" sobre los menores migrantes

El objetivo era mostrar la cooperación y cercanía entre los gobiernos de Andalucía y Galicia en un asunto tan importante como la Educación y la mejora de la Formación Profesional. Pero la realidad política se ha colado en el encuentro que este martes han celebrado Juanma Moreno y Alfonso Rueda en la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, en el Palacio de San Telmo y el reparto de los niños migrantes que están en Canarias ha tapado todos los debates.

Sobre todo porque desde Junts se habían encargado de dejar claro que eran ellos los que habían impuesto las condiciones de distribución de estos niños de los que no se había hablado este lunes en la Conferencia Sectorial de Inmigración celebrada entre el Gobierno y las comunidades autónomas. En este contexto, los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, y de Galicia, Alfonso Rueda, han criticado la "falta de información" del Gobierno central a las comunidades autónomas.

"Chantaje"

"Estamos ante la enésima cesión a Junts de Pedro Sánchez a Puigdemont y, por tanto, al independentismo", ha afirmado Juanma Moreno, quien ha alertado de que ahora quien decide la política migratoria de este país sea un dirigente político que "vive a más de dos mil kilómetros de España". "Por una cuestión de dignidad institucional y de sentido común, no podemos aceptar el chantaje permanente".

El presidente andaluz ha criticado que ayer el Gobierno central "no dijera nada" a los representantes de las comunidades sobre ese acuerdo con Junts: "¿Qué manera de gobernar es esta donde se reúnen las consejerías de los distintos territorios y no se le dice nada sobre este acuerdo?; en fin, esto es un desastre". Y, en este sentido, Moreno ha dejado claro que no va a "aceptar imposiciones" de Puigdemont si bien no ha querido valorar si está dispuesto a llevar este acuerdo ante los tribunales como sí ha anunciado Isabel Díaz Ayuso. Moreno ha explicado que no conoce el texto del acuerdo, que no sabe cómo afectará a Andalucía y que esperará a tener toda la información.

Como en otras ocasiones, el presidente andaluz ha pedido a Pedro Sánchez que garantice "nuestras fronteras" y dé a los territorios los "recursos y medios materiales y humanos para poder atender esta inmensa demanda de menores no acompañados".

Por su parte, Alfonso Rueda ha mostrado su sorpresa por que Puigdemont, desde Waterloo, decida ahora "cuántos menores no acompañados tienen que venir a Andalucía o a Galicia": "Si nos lo dicen hace tiempo, no nos lo creeríamos". Ha recalcado que el Gobierno de Pedro Sánchez está "absolutamente chantajeado" por los independentistas y sus formas de funcionar son "absolutamente inaceptables", como se ha visto en este asunto de los menores migrantes.

Tras defender que Galicia, como Andalucía, siempre han sido tierras "solidarias", ha querido dejar claro que, a día de hoy, las plazas para acoger a menores en los centros gallegos, "están absolutamente colmatadas": "Necesitamos planificación, financiación, y consenso". Ha criticado que en la Conferencia sectorial de ayer no se hablara de este asunto y "nos desayunemos hoy con que el señor Puigdemont nos dice lo que tenemos que hacer y encima con comunidades, casualmente la catalana, donde no tienen por qué hacer ninguna acogida".

En este sentido, sobre un posible recurso de Galicia en los tribunales, ha señalado que primero van a ver exactamente en qué consiste ese acuerdo para el reparto de menores migrantes del Gobierno con Junts, "porque para tener éxito hay que saber lo que se está recurriendo". "Es muy triste que nos quede la justicia siempre como último recurso", ha apuntado el presidente gallego.

Educación

Al margen de esta polémica, Moreno y Rueda han acordado un intercambio bilateral de información en materia de Formación Profesional. Así, Andalucía va a recibir la información del Centro Gallego de Innovación de FP mientras que la Junta entregará a Galicia el programa Séneca, de expediente digital único de los estudiantes.

"Hemos duplicado alumnos en FP, adecuación a las demandas del mercado laboral y ahora queremos incorporar la plataforma de Séneca que la Junta tiene en marcha y que entendemos de enorme potencial ya que hemos podido constatar su utilidad al reducir la burocracia de los expedientes de los alumnos", explicaba Alfonso Rueda.

Como contrapartida, Galicia entregará los avances de la FP en Galicia. Esta comunidad cuenta con un centro pionero en Orense centrado en adaptar las posibilidades de las nuevas tecnologías a las neceisdades de las empresas en materias como la biotecnología, energías renovables, ciberseguridad, inteligencia artificial. "Tenemos una gran transferencia en el mercado laboral que está funcionando muy bien en Galicia", ha explicado el presidente de la Xunta.